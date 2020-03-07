Ціни на нафту обвалилися вперше за 11 років: винна Росія

Ціна на нафту марки Brent вперше за 11 років впала за день на 9% і досягла позначки в $45,34. Це сталося після новин про те, що Росія відмовляється підписати угоду про обмеження видобутку з Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК).
Про це йдеться в даних бірж. Технічний комітет ОПЕК+ рекомендував посилити скорочення видобутку на 1 млн барелів на добу, а РФ відмовилася йти на такий крок.
При цьому експерти відзначають, що спалах пневмонії нового типу може привести до уповільнення зростання глобальної економіки і обернеться подальшим спадом попиту на нафту.
Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту в 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.
За оцінками експертів, нафтові ціни залишаться низькими в першій половині 2020 року і відновляться до кінця року.
Попит в Китаї може впасти в середньому на 1,5 млн в першому кварталі і 0,4 млн за підсумками року. Ціни на нафту еталонних марок в п'ятницю, 6 березня, впали в ході азіатських торгів до мінімуму 2017 року.
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Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.
У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.
Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.
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