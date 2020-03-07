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7 березня • оновлено в 17:09
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Ціни на нафту обвалилися вперше за 11 років: винна Росія

7.4т
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Ціна на нафту марки Brent вперше за 11 років впала за день на 9% і досягла позначки в $45,34. Це сталося після новин про те, що Росія відмовляється підписати угоду про обмеження видобутку з Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК).

Про це йдеться в даних бірж. Технічний комітет ОПЕК+ рекомендував посилити скорочення видобутку на 1 млн барелів на добу, а РФ відмовилася йти на такий крок.

Ціни на нафту обвалилися вперше за 11 років: винна Росія

При цьому експерти відзначають, що спалах пневмонії нового типу може привести до уповільнення зростання глобальної економіки і обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту в 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.

За оцінками експертів, нафтові ціни залишаться низькими в першій половині 2020 року і відновляться до кінця року.

Попит в Китаї може впасти в середньому на 1,5 млн в першому кварталі і 0,4 млн за підсумками року. Ціни на нафту еталонних марок в п'ятницю, 6 березня, впали в ході азіатських торгів до мінімуму 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.

  • Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

  • У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.

  • Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

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Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Теги
Організація експортерів нафти (ОПЕК) нафта
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Shibko Ivan
Shibko Ivan
Ура! Бензин подешевеет. Спасибо России.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Shibko Ivan, на роисе подорожает...хехе,компенсация потерь.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
если россия виновата,то выходи украина нефтью торговать,будь лидером,нет? тогда рот не разевайте кто виноват
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сибирский ватник
сибирский ватник
если власть РФ не подписали соглашение,значит что то задумали или знают
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Карпов Стас, ты лопух...бюджет от нефти пополняется на 30% и 40% от газа...остальное навернт деревом и металлом...то что производит россия всякое дерьмо только для внутреннего потребителя,но не для власти...
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
сибирский ватник, знают...что экономика россии в жопе полной и думают,что самые умные будут делать как хотят...
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