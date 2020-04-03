Ціни на нафту обвалилися після різкого зростання

Світові ціни на нафту марки Brent 3 квітня обвалилися на 5% – з $31,8 до $28,4 за барель.

Про це йдеться в біржових котируваннях, опублікованих Investing.com. Можлива причина вчорашнього зростання – заява президента США Дональда Трампа про те, що він провів переговори з принцом Саудівської Аравії і розраховує, що видобуток нафти буде істотно зменшений (в тому числі і Росією).

Ціни на нафту investing.com

Така обіцянка дозволила тимчасово підвищити ціни на нафту в надії, що після зменшення обсягів видобутку виростуть і ціни.

Відзначимо, умовно прогнози можна розділити на позитивний, згідно з яким після обвалу почнеться плавне зростання, і негативний – мовляв, нафта може обрушитися до історично мінімального рівня. Першої думки дотримується керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Вартість нафти найближчим часом підвищиться, коректуючи після поточного зниження. Ймовірно, до початку літа на ринку буде спостерігатися діапазон 35-45 доларів", – вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білорусь розраховує отримати в квітні 2 млн тонн російської нафти за ціною близько $4 за барель.

"Укртранснафта" почала розвантаження третього танкера з нафтою для її подальшого транспортування на НПЗ Білорусі, компанія прийняла танкер з нафтою сорту Azeri Light обсягом 90 тис. тонн.

При цьому джерела стверджували, що Росія погодилася збільшити знижку на продукцію, що поставляється до Білорусі нафту до $15,7 за тонну, що на $12 більше, ніж пропонувалося раніше. Угода з Білоруссю нібито стала можлива на тлі підготовки Росії до припинення дії укладеного раніше в рамках ОПЕК + угоди про обмеження нафтовидобутку.

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