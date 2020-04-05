Ціни на нафту незабаром обрушаться до рекордної за десятиліття позначки – аналітики

Ціна на нафту найближчим часом може втратити близько $20 на барелі і досягти позначки в $10. Це стане рекордною з 90-х відміткою.

Про це йдеться в матеріалі CCN. Брюс Касман з JP Morgan прогнозує, що поставки в майбутньому будуть перевищувати обсяги зберігання. Він вважає, що ціни впадуть нижче $10.

Чому будуть падати ціни:

Зустріч ОПЕК + (Організація країн-експортерів нафти плюс Росія) відклали;

місця для зберігання нафти закінчуються, при цьому обсяги видобутку залишаються високими;

ціни на нафту, схоже, різко впадуть, коли відновляться торги, оскільки триває суперечка між Саудівською Аравією і Росією розгорівся на вихідних;

попит на нафту падає через коронавируса і карантину в різних країнах світу.

Для стабілізації цін на нафту в нинішніх умовах необхідно значно скоротити видобуток. Але це неможливо без домовленостей на рівні ОПЕК +. Невеликі скорочення поставок допоможуть пом'якшити дефіцит місць для зберігання. Сам дефіцит може виникнути вже влітку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія програла нафтову війну ще до того, як Саудівська Аравія почала в повну силу тиснути на "наддержаву". Більш того – тепер РФ буде змушена виплачувати контрибуцію як сторона, що програла.

Через обвал цін на нафту бюджет Росії, розрахований виходячи з високої вартості сировини, за березень і квітень недоотримає понад $1 млрд.

Президент РФ Володимир Путін визнав, що бюджет країни провалиться, якщо ціна на нафту не підніметься вище 42 доларів за барель.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!