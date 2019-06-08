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Ціни на нафту несподівано пішли вгору: що відбувається

1.7тЧитати матеріал російською

Ціни на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures до закриття торгів 7 червня виросли до $ 62,43 за барель (1,23%). Це сталося на тлі заяв міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль Фаліха про продовження співпраці з Росією.

Про це йдеться в даних біржі ICE Futures. Зростання цін може з часом привести і до подорожчання нафтопродуктів, які купує Україна. Це через кілька тижнів може відобразитися зростанням цін на АЗС.

Ціни на нафту несподівано пішли вгору: що відбувається

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Нафтові ринки перейшли на ведмежу територію, яка визначається 20-процентним падінням цін у порівнянні з піками, досягнутими в кінці квітня. Однак, за словами експертів, не дивлячись на скорочення поставок ОПЕК, багато чого буде залежати від попиту.

Ціни на нафту еталонних марок 27 травня в ході азіатських торгів знизилися після стрімкого обвалу. .

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана з сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки в цілому.

"Не дивлячись на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори і ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", – заявив сировинної трейдер NH Investment & Securities в Сеулі Хонг Сунгкі.

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Тема
Світові ціни на нафту
Теги
нафтаОрганізація експортерів нафти (ОПЕК)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Украину вообще не должны волновать цены на нефть. Особенно после 1 июня.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Пигин Макс, "заганица " им поможет?
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