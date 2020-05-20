Ціни на нафту не змогли втриматися на високому рівні: графік

Світові ціни на нафту не змогли втриматися на рівні вище від $35 за барель. Після нетривалого зростання вартість марки Brent із постачанням у липні в середу, 20 травня, знизилася до $34,80.

Ф'ючерси на нафту марки WTI із постачанням у липні також впали – з максимальних $33,15 у вівторок до $31,99 за барель у середу. Про це свідчать дані Нью-Йоркської товарної біржі.

Ціни зростають через ослаблення карантину та збільшення споживання палива. Також цьому сприяє угода про зниження видобування нафти.

Ціни на нафту

Нагадаємо, з 1 травня набула чинності угода, згідно з якою члени Організації країн-експортерів нафти та їхні союзники (ОПЕК+) зобов'язані обмежувати обсяги видобування. Це повинно прибрати надлишок сировини з ринку та підняти на неї ціни.

Ціни на нафту

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту можуть значно вирости вже найближчим часом. Зокрема, котирування марки Brent можуть піднятися до позначки 40 доларів за барель. Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобування нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Компанія "Роснафта" оголосила, що розроблятиме нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобування нафти.

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