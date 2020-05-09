Ціни на нафту не змогли втриматися на високому рівні: графік

Світові ціни на нафту не змогли завершити тиждень підвищенням протягом кожного дня. За підсумками торгів у п'ятницю, 8 травня, вартість бареля марки Brent з поставкою в липні знизилася на 0,35%, до $30,86.

Ф'ючерси на нафту марки WTI з поставкою в червні подешевіли на 0,48% – до $24,62. Про це свідчать дані Нью-Йоркської товарної біржі.

Протягом останнього тижня ціни на нафту щодня підвищувалися. Якби сировина подорожчала і за підсумками п'ятниці, це сталося б вперше з початку лютого.

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту TheICE

Нагадаємо, з 1 травня набула чинності угода, згідно з якою члени Організації країн-експортерів нафти та їхні союзники (ОПЕК++) зобов'язані обмежувати обсяги видобування. Це повинно забрати надлишок сировини з ринку й підняти на неї ціни.

Ціни на нафту

Що тепер буде з цінами на нафту?

Перше – ціни на нафту однаково залишатимуться на низькому рівні. Принаймні до кінця карантинних заходів (а це, найімовірніше, травень 2020-го). Друге – обмежувальних заходів може виявитися недостатньо. Про це, до речі, зараз і думають інвестори. Саме цей фактор підштовхує вартість чорного золота до зниження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в найближчій перспективі можуть злетіти з $27 до $35-50 за барель (марка Brent), вартість бареля WTI може вирости від $19,9 до $20-25. Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

В ОПЕК вважають, що вартість нафти в другій половині 2020 року коливатиметься біля позначки $40 за барель.