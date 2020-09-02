Ціни на нафту наблизилися до позначки в $46 за барель: як позначиться на економіці

Ціни на нафту в середу, 2 вересня, продовжили зростання. Вартість листопадових ф'ючерсів на сировину марки Brent піднялася на 0,81% – до $45,95.

А ціни на нафту марки WTI з постачанням у жовтні зросли на 0,88% – до $43,14 за барель. Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:45 за київським часом.

Ціни на нафту марки Brent TheICE

Ціни на нафту марки WTI TheICE

Як вартість нафти впливає на українців

Україна імпортує левову частку нафти, яку споживає. Також з-за кордону йде більша частина нафтопродуктів.

Чим дорожче нафта, тим вищі ціни на продукти, які з неї отримують (бензин, дизель, мазут та інші продукти хімічної переробки). Правда, їхня вартість змінюється не відразу після зміни цін на нафту в оптовій закупівлі, а з запізненням у декілька місяців.

Обвал цін на нафту, який стався навесні, пом'якшив наслідки удару коронакризи по економіці України. Зокрема, за підрахунками ексзаступника глави правління НБУ Олександра Савченка, якби не ціни на нафту, що впали навесні, то зниження ВВП України було б не 11%, а всі 15%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, осінні торги нафтою почалися зі зростання цін через оптимізму щодо розробки вакцини від коронавируса. 1 вересня ціни на Brent піднялися $45,72, а WTI подорожчала до $43 за барель.