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18 квітня • оновлено в 18:44
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Ціни на нафту наблизилися до нуля: в США заявили про небезпеку

7.2т
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Ціни на нафту в американській нафтовій столиці наближаються до нуля. Покупці у Техасі, місці народження сланцевої революції, пропонують всього 2 долари за барель для деяких нафтових потоків, що є різким зниженням у порівнянні з попереднім місяцем.

Видання Bloomberg заявила про небезпеку ситуації. Зниження вартості підвищує ймовірність того, що виробникам у Техасі скоро доведеться платити споживачам, щоб вони забрали сировину.

Негативні ціни вже вразили темніші куточки американського нафтового ринку. Першою маркою в США, яка запропонувала ціну нижче нуля, був невеликий потік, що не має виходу до моря, відомий як Wyoming Asphalt Sour, який минулого місяця коштував мінус 19 центів за барель.

Нафта

Нафта

У Техасі ціни рухаються в цьому напрямку. Дочірня компанія Plains All American Pipeline в п'ятницю запропонувала всього 2 долари за барель для South Texas Sour, тоді як Enterprise Products Partners LP запропонувала на цьому тижні 4,12 долара за видобуток нафти у верхньому техаському затоці, згідно з бюлетенями за цінами.

Пропозиції можуть впасти, якщо ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate, що втратили цього року три чверті своєї вартості, продовжать падати. На цьому тижні WTI закрилася нижче 20 доларів за барель вперше з 2002 року. Це віщує невдачу для виробників, які уклали контракти з постачальниками, оскільки щоденна ціна, яку вони отримують за свою нафту, рухається на ширшому ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни ОПЕК+ домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобування нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набуде чинності з 1 травня.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть зменшити видобування сировини на 20 млн барелів.

Підписання нової угоди про скорочення нафтовидобування не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються завдяки експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

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Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Світові ціни на нафту
Місце
США
Теги
Організація експортерів нафти (ОПЕК) нафта
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Вуличие Расиисси обнулилось))
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Инкогнито Назар, т.е. прочесть статью тебе не удалось? Назар, там о твоих хозяевах пишут!
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Цена на нефть вернется к приемлимому уровню сразу после того, как саудиты выдавт репоедов с европейского и азиатского рынков. То есть через месяц... два после того как винторогие зальют свои скважины бетоном
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Levitsky Valery, Валери! а лайк ты сам себе зачем поставила?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Ой, блин!!! и кто это все сделал????
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Економіка Ринки та компанії

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