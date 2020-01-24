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24 січня • оновлено в 05:01
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Ціни на нафту можуть злетіти до $100: стало відомо, чим це загрожує Росії

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Голова російського "Лукойлу" Вагіт Алекперов заявив, що ціна на нафту може піднятися до $100 за барель, від чого Росія розраховує отримати величезну вигоду.

Такий прогноз бізнесмен, особливо наближений до Кремля, дав на підставі того, що у світі перестали відкривати нові великі родовища. Росія нібито може виграти від цього вичерпання запасів. При цьому у самій Росії вже в 2021 році видобуток нафти буде стрімко котитись вниз, через що вона сама з експортера може перетворитися на імпортера нафти, пише "Інформаційний опір".

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"У Росії відбувається виснаження родовищ при відсутності нових розробок. Причина – відсутність технологій, що обумовлена санкціями, які забороняють їхню поставку для потреб сировинної галузі РФ", – сказано в публікації.

Видання зазначає, що у світі запасів нафти, особливо сланцевої, достатньо для задоволення потреб. Тим більше, що у 2020 році її пропозиція знову перевищуватиме попит.

"Другий важливий момент, який зазначив Вагіт Алекперов, це те, що зростання цін на нафту матиме стабільний тренд приблизно до 2035 року. Але ж питання, яким боком Росія до зростання цін на нафту до 2035 року, якщо її видобуток почне стрімко падати з 2021 року?", – йдеться в матеріалі.

Згідно проведеної Роснадрами у 2019 році інвентаризації родовищ, їхня рентабельність склала лише 67%. Тобто 33% родовищ вже працюють у збиток. Більш того, опора нафтовидобутку, родовища Самотлорське і Приобське, практично виснажені.

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"Згідно з прогнозами, до середини 2030-х видобуток упаде на 40%, тобто, Росія буде мати у своєму розпорядженні лише ті обсяги нафти, які їй необхідні винятково для власних потреб. А тому виникає питання, а до чого тут зростання цін на нафту в 2030-х взагалі до Росії?", – сказано в публікації.

Видання не виключає, що у найближчі роки нафта дійсно може подорожчати до $100 за барель. Але за таких умов Росія, швидше за все, буде не експортером, а імпортером цієї сировини.

Нафта в Росії

Нафта в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія "Укртранснафта" за збиток від попадання російської брудної нафти отримала від російської "Транснафти" 4,3 млн євро компенсації.

Уряд Білорусі ввело екологічний податок на транзит нафти і нафтопродуктів з РФ по своїй території в розмірі 50% від прибутку.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Тег
нафта
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Смешно читать...Алекперов говорит одно...а тот кто кропал статью вставляет...своё)))))))))))))))))))Милочки...вы о своей Украине больше переживайте...о своём бензине))
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Хо Хол
Хо Хол
Обос, где новость? "ЦРУ СШA oпубликoвaлo в oткрытoм дoступe дoклaд o дeятeльнoсти Стeпaнa Бaндeры. Гриф сeкрeтнoсти был снят с дoкумeнтa eщe 15 лeт нaзaд, oднaкo дoступeн для публики oн стaл тoлькo сeйчaс. Причинoй рaссeкрeчивaния стaлo трeбoвaниe aмeрикaнскoгo зaкoнa «o рaзoблaчeнии нaцистских вoeнных прeступникoв». Дoклaд «Стeпaн Бaндeрa и Укрaинскoe гoсудaрствo в 1941 гoду» был сoздaн в 1951 гoду. В нeм лидeр укрaинских нaциoнaлистoв oписывaeтся кaк «укрaинский фaшист и прoфeссиoнaльный aгeнт Гитлeрa Стeпaн Бaндeрa (aгeнтурнaя кличкa Кoнсул 2)», кoтoрый прoвoзглaсил вo Львoвe вoссoздaниe гoсудaрствa Зaпaднaя Укрaинa. В дoкумeнтe oписывaются прeступлeния, сoвeршeнныe вoружeнными oтрядaми Бaндeры нa oккупирoвaннoй нaцистaми тeрритoрии. «Всeгo зa пять нeдeль сущeствoвaния "гoсудaрствa" Бaндeры былo уничтoжeнo 5 тысяч укрaинцeв, 15 тысяч eврeeв и нeскoлькo тысяч пoлякoв», — утвeрждaeтся в дoклaдe."
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