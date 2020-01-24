Ціни на нафту можуть злетіти до $100: стало відомо, чим це загрожує Росії

Голова російського "Лукойлу" Вагіт Алекперов заявив, що ціна на нафту може піднятися до $100 за барель, від чого Росія розраховує отримати величезну вигоду.

Такий прогноз бізнесмен, особливо наближений до Кремля, дав на підставі того, що у світі перестали відкривати нові великі родовища. Росія нібито може виграти від цього вичерпання запасів. При цьому у самій Росії вже в 2021 році видобуток нафти буде стрімко котитись вниз, через що вона сама з експортера може перетворитися на імпортера нафти, пише "Інформаційний опір".

"У Росії відбувається виснаження родовищ при відсутності нових розробок. Причина – відсутність технологій, що обумовлена санкціями, які забороняють їхню поставку для потреб сировинної галузі РФ", – сказано в публікації.

Видання зазначає, що у світі запасів нафти, особливо сланцевої, достатньо для задоволення потреб. Тим більше, що у 2020 році її пропозиція знову перевищуватиме попит.

"Другий важливий момент, який зазначив Вагіт Алекперов, це те, що зростання цін на нафту матиме стабільний тренд приблизно до 2035 року. Але ж питання, яким боком Росія до зростання цін на нафту до 2035 року, якщо її видобуток почне стрімко падати з 2021 року?", – йдеться в матеріалі.

Згідно проведеної Роснадрами у 2019 році інвентаризації родовищ, їхня рентабельність склала лише 67%. Тобто 33% родовищ вже працюють у збиток. Більш того, опора нафтовидобутку, родовища Самотлорське і Приобське, практично виснажені.

"Згідно з прогнозами, до середини 2030-х видобуток упаде на 40%, тобто, Росія буде мати у своєму розпорядженні лише ті обсяги нафти, які їй необхідні винятково для власних потреб. А тому виникає питання, а до чого тут зростання цін на нафту в 2030-х взагалі до Росії?", – сказано в публікації.

Видання не виключає, що у найближчі роки нафта дійсно може подорожчати до $100 за барель. Але за таких умов Росія, швидше за все, буде не експортером, а імпортером цієї сировини.

Нафта в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія "Укртранснафта" за збиток від попадання російської брудної нафти отримала від російської "Транснафти" 4,3 млн євро компенсації.

Уряд Білорусі ввело екологічний податок на транзит нафти і нафтопродуктів з РФ по своїй території в розмірі 50% від прибутку.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся