Ціни на нафту можуть обвалитися до мінуса: до чого призведе оголошена Росією війна і що чекає Україну

Світові ціни на нафту впали до 17-річного мінімуму і все ще коливаються нижче позначки в $30 за барель. Росія пішла на економічну війну з Саудівською Аравією, а світова пандемія коронавірусу тільки посилила ефект від такого кроку.

Аналітики провідних світових агентств прогнозують: вартість чорного золота може впасти аж до $5. Про те, до чого призведе нова сировинна криза і кому це вигідно – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

Росія вже давно намагалася вийти з угоди з країнами-експортерами нафти (ОПЕК) і збільшити видобуток;

як тільки угода зірвалася, ціни на нафту обвалилися: сланцевий видобуток (а це насамперед США) став невигідним;

Саудівська Аравія пішла на відповідні заходи і знизила ціни: її нафта окупається при ціні в $20, а у Росії – трохи менше $40;

падіння цін на нафту знижує вартість нафтопродуктів (їх імпортує Україна), але призводить до падіння всього сировинного ринку (а це,зокрема, метал і руда, на продажу якої ми заробляємо).

Чи впаде ціна до $5?

Днями найбільше агенство Bloomberg приголомшило ринок несподіваним прогнозом: імовірність зниження котирувань (цін) до $5 існує, хоча вона і не суттєва. "Навіть після падіння на 60% у цьому році до найнижчого рівня з 2003 року ціни, ймовірно, будуть знижуватися до 20 доларів за барель і навіть нижче, згідно з опитуванням трейдерів із деяких найбільших світових нафтових компаній і торговців", – ідеться в повідомленні агентства.

Такі новини ще сильніше б'ють по ринку, який і без того падає вже кілька тижнів. Росія свою помилку не визнає, хоча саме з їх вирішення почався обвал. Не оголошена економічна війна між США і РФ триває вже не перший рік. Американці займаються видобуванням сланцю (її собівартість вища) і довгий час намагалися відхопити свій шматок пирога і витіснити росіян.

А коли РФ вийшла з угоди з ОПЕК, ціни впали і сланцеве видобування стало економічно невигідним. Собівартість вища, ніж чинні ціни. Але ось проблема в тому, що ціни впали так низько, що навіть російська нафта перестала окупати своє видобування.

Саудівська Аравія може заробляти при ціні близько $20, а Росія – тільки при більш $40. Саудівська Аравія знизила ціни і тепер обвалися весь ринок. І це сталося на тлі пандемії коронавірусу і першої світової кризи, викликаної захворюванням, що пошируюється.

Що буде далі? Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин упевнений: "вартість нафти найближчим часом підвищиться, коректуючи після поточного зниження. Ймовірно, до початку літа на ринку буде спостерігатися діапазон 35-45 доларів".

Схожий прогноз OBOZREVATEL озвучив і його колега з "Альпарі" Максим Пархоменко. За його оцінками, вже до кінця весни досягне близько $40. До речі, сама Росія завдяки накопиченим запасам цілком може пережити кілька років кризи. А ось іншим країнам доведеться туго.

Як ситуація вплине на Україну

Низькі ціни на нафту, безумовно, позитивно позначаться на всіх країнах, які імпортують нафту. Для України це означає, що знизяться ціни на газ (що вже відбулося), бензин і паливо. НБУ оцінив ефект від такого падіння в $6 млрд економії. Але з іншого боку – сировинний ринок пов'язаний. Дешевшає нафта – падають ціни на метал, руду, зерно. Тобто ми будемо менше заробляти на власному експорті.

"Для України це, звичайно, позитив, оскільки ми є нетто імпортером. Тому зниження цін на нафту позначиться зниженням цін на бензин, газ і паливо. Також очікуємо зниження вартості комунальних тарифів", – розповідає Шевчишин.

Наприклад, вартість газу на відкритому ринку з урахуванням ПДВ з лютого по березень упала на 28%. Так, якщо ще в минулому місяці блакитне паливо продавалося за 5,7 тис. грн за тисячу кубометрів, то в березні ціна склала вже 4,1 тис. грн.

У "Нафтогазі" вже анонсували: у березні ціна для населення знизиться, проте точних цифр не назвали. "Ціна на газ для населення вже зараз найнижча з квітня 2016 року, і в березні знизиться ще. Це незважаючи на девальвацію, інфляцію і зростання середньої заробітної плати", – йдеться у повідомленні.

За інформацією компанії, зниження цін відбувається завдяки падінню цін на газ у Європі, що пов'язано з теплою зимою і великими запасами газу в сховищах. "У газовому питанні Україна більше не залежить від Росії. "Газпром" свого часу відмовився продавати нам газ на конкурентних умовах? Ну ок, є інші. Зима була теплою, і ціна впала на ринку ЄС? Вона автоматично падає і тут. Жодних урядових поїздок на уклін за знижками не потрібно", – пояснили в компанії.

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