Ціни на нафту марки Brent впали нижче за $45: графік

Ярослав Маркін Ринки та компанії 09:55, 15.08.2020 Оновлено: 10:02, 15.08.2020

Світові ціни на нафту, незважаючи на зростання протягом тижня, не змогли в п'ятницю утриматися на високих позначках. Однак у суботу, 15 серпня, зростання котирувань продовжилося.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:45 за київським часом. Ціна бареля Brent із постачанням у жовтні виросла на 0,33 – до $44,95. А вересневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали до $ 42,25 (+0,57%).

Під час зниження, яке було напередодні, барель Brent опускався нижче за $44,49, а WTI торгувався дешевше за $41,8.

Ціни на нафту Brent
TheiCE
Ціни на нафту WTI
TheiCE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в п'ятницю, 14 серпня, почали йти вгору. Ціна бареля Brent із постачанням у жовтні виросла на 0,35 – до $45,12.

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Економіка Ринки та компанії

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