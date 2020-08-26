Ціни на нафту марки Brent виросли до $46 через ураган Лаура: як вплинула непогода

Ціни на нафту в середу, 26 серпня, пішли вгору через ураган Лаура. Він рухається в бік Мексиканської затоки, де видобувається нафта і газ.

Вартість бареля марки Brent виросла до $46. Зростання цін склало 0,3%. А ціни на американську нафту марки WTI перевищили позначку $43,3 за барель, хоча у них намітилася тенденція до зниження (-0,09%). Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:15 за київським часом.

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTI TheICE

Що вплинуло на ціни

Ціни на нафту виросли у зв'язку з наближенням до Мексиканської затоки урагану Лаура. Ураган обрушиться на узбережжя Техасу і Луїзіани в середу ввечері або вранці в четвер, повідомив "Інтерфакс".

"У зв'язку з наближенням урагану в Мексиканській затоці зупинили близько 84% нафтовидобувних і 61% газодобувних потужностей. Cheniere Energy повідомила про тимчасове припинення операцій найбільшого в США СПГ-терміналу Sabine Pass в Луїзіані. Нафтопереробні компанії, включаючи ExxonMobil і Citgo Petroleum, також скорочують виробництво, або закривають підприємства в регіоні. У зв'язку з цим ціни на бензин в США підскочили до максимумів з початку березня", – йдеться в публікації.

Агентство відзначило, що наслідки урагану для цін на нафту будуть короткочасними, оскільки річний автомобільний сезон добігає кінця, і відновлення попиту на нафту залишається під питанням через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вартість бареля нафти еталонної марки Brent у вівторок, 25 серпня, зросла до $45,31.

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