Ціни на нафту досягли нової позначки: скільки коштує барель

Світові ціни на нафту в п'ятницю, 5 червня, почали відновлюватися після падіння у четвер. Вартість бареля марки Brent подолала психологічну позначку в $40.

Вартість сировини з поставкою в серпні виросла на 0,92% – до $40,36. Липневі ф'ючерси на нафту марки WTI також подорожчали – до $37,61 за барель (+0,56%).

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE Futures станом на 10:00 за київським часом.

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту можуть сильно знизитися вже найближчим часом. Зокрема, котирування марки Brent можуть впасти до $30 за барель. Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобування нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Компанія "Роснефть" оголосила, що розроблятиме нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобування нафти.