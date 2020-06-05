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5 червня • оновлено в 10:42
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Ціни на нафту досягли нової позначки: скільки коштує барель

1.9т
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Світові ціни на нафту в п'ятницю, 5 червня, почали відновлюватися після падіння у четвер. Вартість бареля марки Brent подолала психологічну позначку в $40.

Вартість сировини з поставкою в серпні виросла на 0,92% – до $40,36. Липневі ф'ючерси на нафту марки WTI також подорожчали – до $37,61 за барель (+0,56%).

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE Futures станом на 10:00 за київським часом.

Ціни на нафту

Ціни на нафту

TheICE

Ціни на нафту

Ціни на нафту

TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту можуть сильно знизитися вже найближчим часом. Зокрема, котирування марки Brent можуть впасти до $30 за барель. Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобування нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Компанія "Роснефть" оголосила, що розроблятиме нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобування нафти.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Теги
WTI Brent нафта
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Економіка Ринки та компанії

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