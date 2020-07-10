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Ціни на нафту через коронавірус за добу впали майже на $2

Андрій Довгань
Ринки та компанії
1,6 т.
Ціни на нафту через коронавірус за добу впали майже на $2

Ціни на нафту знизилися через коронавірус. qalanews.com

У всьому світі через коронавірус різко подешевшала нафта. У п'ятницю, 10 липня, вартість бареля Brent впала нижче $42, а ціни на WTI пішли нижче $39.

Станом на 9:50 за київським часом барель Brent з постачанням у вересні подешевшав на 1,41% – до $41,75. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою в серпні знизилися на 1,69% – до $38,95. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures.

Таким чином за добу (в порівнянні з цінами на 9:20 ранку в четвер) Brent втратив $1,5 на барелі, а WTI ще більше – $1,84.

Причиною падіння цін є побоювання, що посилення карантину в США та інших країнах через зростання захворюваності на коронавірус призведе до падіння попиту на паливо, відзначило агентство Reuters.

Ціни на нафту

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту

Ціни на нафту TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 липня барель Brent з постачанням у вересні подешевшав на 0,09% – до $43,25. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою в серпні знизилися на 0,26% – до $40,79.

Світові ціни на нафтуBrentWTIнафта
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