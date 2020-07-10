Ціни на нафту через коронавірус за добу впали майже на $2

У всьому світі через коронавірус різко подешевшала нафта. У п'ятницю, 10 липня, вартість бареля Brent впала нижче $42, а ціни на WTI пішли нижче $39.

Станом на 9:50 за київським часом барель Brent з постачанням у вересні подешевшав на 1,41% – до $41,75. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою в серпні знизилися на 1,69% – до $38,95. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures.

Таким чином за добу (в порівнянні з цінами на 9:20 ранку в четвер) Brent втратив $1,5 на барелі, а WTI ще більше – $1,84.

Причиною падіння цін є побоювання, що посилення карантину в США та інших країнах через зростання захворюваності на коронавірус призведе до падіння попиту на паливо, відзначило агентство Reuters.

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 липня барель Brent з постачанням у вересні подешевшав на 0,09% – до $43,25. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою в серпні знизилися на 0,26% – до $40,79.