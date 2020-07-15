Ціни на нафту Brent подолали позначку в $43 за барель: щодо цього привело
Світові ціни на нафту відновили активне зростання напередодні нової зустрічі ОПЕК. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні піднялася на 0,32% – до $43,04.
Ціни на нафту сорту WTI з поставкою в серпні знизилися на 0,39% – до $40,45. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures в середу, 15 липня, станом на 9:20 за київським часом.
Таким чином Brent подорожчав на $1 в порівнянні з котируваннями напередодні вранці. Зростання цін на WTI за добу склав $1,12.
Чому дорожчає сировина
Ціни на нафту відновили зростання через те, що трейдери очікують нове рішення ОПЕК, яке, ймовірно, зніме частину обмежень на видобуток, йдеться в публікації "Інтерфаксу".
"Країни ОПЕК+ з серпня готуються перейти до другого етапу операції, що означає часткове відновлення видобутку нафти, повідомило джерело, знайоме з ситуацією. Угода, укладена в квітні, передбачає, що в серпні скорочення складуть 7,7 млн б/д", – сказано в матеріалі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в усьому світі знову впали. У вівторок, 14 липня, вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні знизилася на 1,59% – до $42,04. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою в серпні знизилися на 1,92% – до $39,33.