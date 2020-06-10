Ціни на нафту Brent і WTI в усьому світі впали через США

Ціни на нафту в середу, 10 червня, продовжили падіння через те, що США накопичили великі запаси сировини. Вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в серпні знизилася на 1,55% – до $40,54.

Липневі ф'ючерси на нафту марки WTI також подешевшали – до $38,22 за барель (-1,84%). Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:25 за київським часом.

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту TheICE

Чому подешевшала нафта

Ймовірною причиною здешевлення сировини є публікація даних про зростання запасів нафти в США, повідомив "Інтерфакс". Вони збільшилися, отже, найближчим часом США багато нафти купувати не будуть.

"За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США на тижні, що завершився 5 червня, збільшилися на 8,4 млн барелів", – повідомило агентство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня міністри ОПЕК домовилися продовжити поточний рівень скорочення видобутку нафти ще на один місяць – до серпня.

Компанія "Роснефть" оголосила, що буде розробляти нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти.

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