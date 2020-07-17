Ціни на кавуни в Україні виявилися на третину вищими, ніж минулого року

Ціна на кавуни в Україні в середині липня виявилися на третину вищими, ніж рік тому.

Про це повідомила директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва, йдеться в публікації "Інтерфакс-Україна".

"Ціни на кавуни на ринку України почали різко знижуватися, однак ця продукція сьогодні все ще обходиться споживачам істотно дорожче, ніж в середині липня 2019 року", – зазначила Звєрєва.

За її словами, це багато в чому пов'язано з несприятливими погодними умовами цього року, через що виробникам довелося пересівати середні та пізні сорти кавунів.

"При цьому за попередній тиждень українські фермери знизили ціну на ягоду в середньому на 42%", – сказала експертка. Фермери вже змушені знижувати ціни, хоча ажіотажного попиту на кавуни немає.

"Виробники вже сьогодні готові продавати кавуни за ціною 3-5 грн за кг (це оптові ціни, – Ред.). Незважаючи на різке здешевлення, сьогодні ціна на кавуни в Україні в середньому на 31% вище, ніж рік тому. На думку операторів ринку, вести продажу за такими цінами фермерам вдається за рахунок досить помітного зниження виробництва кавуна в країні", – пояснила Звєрєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні різко зросли ціни на помідори. Причому подорожчали як черрі і чорні томати, так і звичайні червоні сорти.

Ціна на чорний хліб в Україні буде зростати в найближчі місяці, ціна на білий хліб залишатиметься стабільною.