Ціни на газ у Європі перевищили $100 за тисячу кубів: як це вплине на українців

Ціни на газ у Європі вперше з середини березня 2020 року перевищили позначку в $100 за тисячу кубометрів.

На головному "газовому" майданчику Європи – голландській біржі TTF – вартість газових контрактів у вівторок, 25 липня, з поставкою "на день вперед" зафіксувалася на рівні $103,6 за тисячу кубометрів, повідомив "Інтерфакс".

Для порівняння: минулого тижня середній рівень цін на TTF був на рівні $89 за тисячу кубів.

Агентство відзначило, що рівень у $100 і вище є максимальним з середини березня – тобто за останні п'ять місяців.

Як це вплине на українців

Якщо стрибок цін у Європі виявиться не короткочасним, а вони і далі зростатимуть перед опалювальним сезоном, то блакитне паливо стане дорожчим і для населення в Україні.

Справа в тому, що з серпня 2020 року перестали діяти спеціальні, більш низькі ціни, за якими "Нафтогаз" продавав газ населенню (ПСО). Тепер вартість газу буде розраховуватися за формулою: ціна газу в Європі в перерахунку на гривні + ПДВ (20%) + вартість транспортування (у "Нафтогазу" – 1,917%) + тариф газозбуту (близько 2,5%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2021 року можуть почати відключати газ всім споживачам, хто буде без лічильників. Це передбачено в чинному законі "Про комерційний облік газу".

Новий тариф "Нафтогазу" в умовах ринку на серпень виявився дорожчим, ніж липневий на 9%, а по "оптовому" тарифу "Річний" доведеться платити більше на 59%.