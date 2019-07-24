Ціни на газ переглянуть, а долар подорожчає: що чекає українців у серпні

В Україні в серпні набудуть чинності нові правила для "євробляхерів", подорожчає долар, знизяться ціни на газ.

Про те, чим запам'ятається українцям останній місяць літа – в матеріалі OBOZREVATEL.

Покарання для "євробляхерів"

В Україні вже з 22 серпня повинні набути чинності нові правила для "евробляхерів". Йдеться саме про ті драконівські штрафи, які парламент затвердив ще в минулому році. Вони вже мали б діяти, але їх перенесли. Тепер же очікується, що поліція отримає право зупиняти і штрафувати авто без реєстрації в кінці серпня.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський на зустрічі з власниками таких авто заявив, що новий склад парламенту ухвалить рішення і позбавить "євробляхерів" від жорсткого покарання. Але до тих пір, поки Рада не сформована, ухвалити таке рішення не вдасться. У відповідь на таку заяву глави держави міністр внутрішніх справ Арсен Аваков припустив, що президента "вводять в оману".

Єврономер в Україні Pixabay

"Євробляхерам" дали пільговий період, за якими вони могли розмитнити авто за нижчою ставкою, і заздалегідь попередили: тих, хто офіційно не зареєструє і не розмитнить автомобіль в Україні, чекає покарання. Фактично ввезення авто без сплати мит – і є контрабандою.

Як би там не було, в серпні закон у будь-якому випадку набуде чинності. А подібні обіцянки глави держави приводять до того, що українці, які могли б зайнятися легалізацією своїх авто, сподіватимуться на те, що їм знову створять "особливі правила".

Відповідно до чинного законодавства, до "бляхера" можуть застосовувати такі санкції:

за водіння авто на єврономерах – 8500 грн;

повторне протягом року водіння "евробляхи" – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

від 1 до 10 діб – 340 грн;

від 10 до 20 діб – 8500 грн;

від 20 до 30 діб – 85 000 грн;

від 30 діб – 170 000 грн.

Газ подешевшає

Тариф на блакитне паливо для населення поки що не відомий, а ось для промисловості "Нафтогаз" уже опублікував розцінки. Газ в останньому місяці літа подешевшає на 7,2-7,5%.

газ Pixabay

"Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані залежно від обсягів закупівлі та умов оплати. Враховуючи ці показники, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 4640,00 – 5204,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами)", – зазначили у "Нафтогазі".

Варто додати, що слідом повинні переглянути тарифи і для населення. Згідно з рішенням Кабміну, "Нафтогаз" зобов'язаний порівнювати ціни на митниці, за старою постановою, на біржі і комерційну вартість НАКу, вибираючи найменше значення. І чим дешевше блакитне паливо на зовнішніх ринках і для комерційних споживачів, тим менше за нього будуть платити й звичайні українці.

У Кабміні вже порахували – населення має платити мінімум на 5,5% менше.

Довгі вихідні

В Україні 24 серпня відзначається День незалежності. Тож день до свята – 23 серпня – скорочений, а саме свято – вихідний. Але оскільки 24 серпня припадає субота на суботу, "зайвий" день відпочинку перенесуть на понеділок, 26 серпня. В сумі українці матимуть три вихідні.

Серпень

У серпні Україна святкуватиме День Незалежності. 24 число в 2019-му випадає на суботу, а значить, вихідний перенесуть на понеділок, 26 серпня.

Жовтень

День захисника України 14 жовтня випадає у понеділок, тож українців чекають чергові триденні вихідні.

Грудень

У грудні на українців чекає вихідний на католицьке Різдво. У новому році 25 грудня випаде на середу.

Вихідні в Україні Pixabay

До речі, якщо йти у відпустку на 5 днів (з понеділка по п'ятницю) зарплата буде меншою, якщо на 7 днів (з понеділка по неділю) – не зміниться, а якщо піти у відпустку на 9 днів (з суботи по неділю), то зарплата буде вищою. Для прикладу, якщо стабільно отримувати зарплату в розмірі 10 тисяч гривень, то бухгалтер, розраховуючи "вартість" одного календарного дня, сукупний дохід за 12 місяців (120 тисяч) розділить на кількість робочих днів 365 мінус 11 офіційних вихідних. Так, за один день відпустки за зарплати в 10 тисяч гривень заплатять 338,9 грн. Якщо в місяці 22 робочі дні, то один будень оцінюється у 454,5 гривні.

Новий курс долара

В Україні під кінець літа традиційно починається період плавної девальвації. Цілком ймовірно, що вже в серпні курс долара впевнено подолає позначку 26,5 грн/$. Наприклад, керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин впевнений, що курс гривні в липні буде коливатися в діапазоні 26-27,35 грн. Відмітка 26 у грн залишається важливим психологічним рівнем, поблизу якої попит на валюту буде підвищуватися.

Курс долара в Україні Pixabay

"Липень традиційно спокійний місяць для валютного ринку. Сезон відпусток і низької ділової активності. Однак у липні обсяг ліквідності може скоротитися, що призведе до зростання волатильності, і спекулятивно ринок буде більш вразливий, оскільки невеликий дисбаланс попиту і пропозиції вплине на настрої учасників ринку. Особливо це проявиться в разі несподіваних результатів дострокових парламентських виборів і загрози для формування коаліції", – зазначає Андрій Шевчишин.

Впевненість у гривні зберігають інвестори, які купують українські гривневі ОВДП, продаючи для цього валюту. Тільки за червень вкладення нерезидентів в облігації виросли на 32% – до 57,2 млрд грн. Однак частина цих інвестицій – спекулятивні короткострокові вкладення, які будуть шукати виходу, як тільки кон'юнктура зміниться. Посилиться вихід нерезидентів у вересні, коли Україні необхідно виплатити пікові 52,2 млрд грн за зовнішнім боргом.

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