Ціни на бензин в Україні знижуватимуться: з'явився прогноз на травень

Андрій Довгань Ринки та компанії 10:50, 20.04.2020

Вартість бензину і дизпалива в Україні в першій половині травня може знизитися на 5-6 гривень – до 17-18 грн за літр.

Такий прогноз дав експерт ринку нафтопродуктів Олександр Киримов, повідомляє UBR. Середня вартість бензину А-95 в Київській області 20 квітня складає 23,48 грн/л, а дизеля – 22,69 грн/л.

Ціни на паливо в Україні

За даними "Консалтингової групи А-95", оптові розцінки на дизпаливо вже оновили чотирирічний мінімум. Ціна дизеля в дрібнооптовому сегменті опустилася нижче 14 грн/л, що є мінімальним рівнем з квітня 2016 року. А в крупнооптовому сегменті – нижче 17 тис. грн/т.

У свою чергу, середня ціна бензину марки "А-92" в дрібнооптовому сегменті опустилася нижче 13 грн/л, що є мінімальним значенням за шість років – з березня 2014 роки (без урахування інфляції). А ціна бензину "А-95" у дрібнооптових продавців зменшилася до 14,20 грн/л.

За словами експертів, причин для зниження цін дві:

  • зниження котирувань у відповідь на зниження вартості нафти;

  • надлишок пропозиції, як реакція на зниження споживання через карантинних обмежень.

"Ціни в опті на сьогодні значно нижчі за ціни на АЗС. Запас – приблизно 6 грн / літр на дизель і бензин. Ринок зрідженого газу більш гнучкий і ціна на заправці відповідає рівню оптових цін", – сказав Киримов.

АЗС на падіння цін в опті теж реагують, але поки дуже мляво. Втім, і вони можуть почати знижувати ціни.

"Спочатку президент України визначив орієнтири для зниження цін, тепер за справу взявся АМКУ. Протягом місяця є ймовірність, що ціни на АЗС опустяться до рівня 17-18 грн за літр "соляри" і дев'яносто п'ятого", – підсумував Киримов.

Як писав OBOZREVATEL, ціни на бензин і дизпаливо в Україні можуть знизитися на 3 грн/л. Цьому сприяє стабілізація курсу валют на міжбанківському ринку і перспектива отримання допомоги від МВФ, вважає директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Ціни на паливо на заправні станції в Україні в найближчий день знижуватимуться. Про це в суботу, 4 квітня, за підсумками переговорів уряду і президента Володимира Зеленського з власниками та керівниками АЗС повідомила прес-служба ОП.

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Економіка Ринки та компанії

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