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20 квітня • оновлено в 12:05
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Ціни на бензин в Україні знижуватимуться: з'явився прогноз на травень

2.7т
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Вартість бензину і дизпалива в Україні в першій половині травня може знизитися на 5-6 гривень – до 17-18 грн за літр.

Такий прогноз дав експерт ринку нафтопродуктів Олександр Киримов, повідомляє UBR. Середня вартість бензину А-95 в Київській області 20 квітня складає 23,48 грн/л, а дизеля – 22,69 грн/л.

Ціни на паливо в Україні

Ціни на паливо в Україні

За даними "Консалтингової групи А-95", оптові розцінки на дизпаливо вже оновили чотирирічний мінімум. Ціна дизеля в дрібнооптовому сегменті опустилася нижче 14 грн/л, що є мінімальним рівнем з квітня 2016 року. А в крупнооптовому сегменті – нижче 17 тис. грн/т.

У свою чергу, середня ціна бензину марки "А-92" в дрібнооптовому сегменті опустилася нижче 13 грн/л, що є мінімальним значенням за шість років – з березня 2014 роки (без урахування інфляції). А ціна бензину "А-95" у дрібнооптових продавців зменшилася до 14,20 грн/л.

За словами експертів, причин для зниження цін дві:

  • зниження котирувань у відповідь на зниження вартості нафти;

  • надлишок пропозиції, як реакція на зниження споживання через карантинних обмежень.

"Ціни в опті на сьогодні значно нижчі за ціни на АЗС. Запас – приблизно 6 грн / літр на дизель і бензин. Ринок зрідженого газу більш гнучкий і ціна на заправці відповідає рівню оптових цін", – сказав Киримов.

АЗС на падіння цін в опті теж реагують, але поки дуже мляво. Втім, і вони можуть почати знижувати ціни.

"Спочатку президент України визначив орієнтири для зниження цін, тепер за справу взявся АМКУ. Протягом місяця є ймовірність, що ціни на АЗС опустяться до рівня 17-18 грн за літр "соляри" і дев'яносто п'ятого", – підсумував Киримов.

Як писав OBOZREVATEL, ціни на бензин і дизпаливо в Україні можуть знизитися на 3 грн/л. Цьому сприяє стабілізація курсу валют на міжбанківському ринку і перспектива отримання допомоги від МВФ, вважає директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Ціни на паливо на заправні станції в Україні в найближчий день знижуватимуться. Про це в суботу, 4 квітня, за підсумками переговорів уряду і президента Володимира Зеленського з власниками та керівниками АЗС повідомила прес-служба ОП.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Бензин в Україні
Місце
Україна
Тег
бензин
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Червоний Данило
Червоний Данило
я как раз прикупил емкость на 1500 литров и закапал ее. обычно беру на ОККО 95 Pulls
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Ильин Александр
Ильин Александр
Еще раз убеждаюсь что государство не для людей, минимум месяц люди будут переплачивать за бензин. Потом АМКУ вроде как оштрафует заправки за сговор, и то не факт, а кто людям вернет деньги которые они переплатили а это миллионы на фоне страны. Чего так долго сопли жевать. Тем более что энергоносители одна из составляющих цены на все.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ильин Александр, Цена на бензин снижается, но ведь на нефть она рухнула. Почему нет своего производства ГСМ в т ч бензина. Прелести приватизации - НПЗ скупили и закрыли, чтобы Украина стала зависимой от поставок бензина извне в т ч из Беларуси, которая в серьезных вопросах полностью подчиняется РФ. Где совет Нацбезопасности.
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