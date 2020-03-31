Ціни на бензин в Україні можуть знизитися на 3 грн/л

Ціни на бензин і дизпаливо в Україні можуть знизитися на 3 грн/л. Цьому сприяє стабілізація курсу валют на міжбанківському ринку і перспектива отримання допомоги від МВФ.

При цьому за останній тиждень у всіх мережах АЗС паливо подешевшало на 1,00-2,50 грн/л. Про це написав директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у Facebook.

Ціни на паливо в Україні

Щоправда, він зробив застереження, що такий розрахунок справедливий для "мирного" часу, не не для умов кризи, викликаної карантином.

"Не зрозуміла глибина кризи, що настала, та й ситуація загалом не має аналогів. Використовувати звичайні алгоритми навряд чи доречно. Спочатку була думка, що чимала частина заправок закриється. Змушений визнати – ні, не закриються. Будуть збитки, але вони продовжать працювати, щоб, як мінімум, захиститися від мародерів. А якщо вже все одно відкриті, то чому б не скинути ціну до мінімуму, будь-який проданий літр хоч якось знизить збиток. Таких станцій буде чимало. Крім того, складається ідеальна ситуація для реанімації тіньового ринку, який отримав хороший удар на початку року", – написав Куюн.

Як дешевшало паливо в Україні Сергій Куюн

Що стосується "білого" бізнесу, у якого витрати вище, ніж у "тіньовиків", то, за словами експерта, майбутнє собі слабко уявляють навіть великі компанії. Якщо ситуація сильно погіршиться, вони будуть змушені звільняти тисячі співробітників. Але поки що, підсумував Куюн, запас міцності у них є.

Як вплинув карантин на продаж палива

За словами Куюна, за два тижні карантину продажу палива в "преміальних" мережах АЗС впали до 40%, а в економ-сегменті – на 15-20%. "Одна з версій такої особливості: більш заможні клієнти "люксових" станцій дотримуються карантину, знизивши пересування до мінімуму", – припустив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL , ситуація на нафторинку привела до того, що ціни на нафтопродукти в Україні знизилися і впадуть ще на 5% найближчим часом. Таку думку висловив заступник голови Нацбанку України Дмитро Сологуб.

Раніше АМКУ проаналізував ціни на бензин і прийшов до висновку, що вони завищені. Для цього власників великих мереж АЗС викликали для дачі пояснень.

Антимонопольний комітет проведе зустріч з керівництвом найбільших мереж автозаправних станцій і очікує, що ціни на бензин і дизпаливо знизяться ще на 5 гривень.

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