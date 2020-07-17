У Криму до приїзду Путіна знизили ціни на бензин

В анексованому Криму місцева "влада" до приїзду президента РФ Володимира Путіна знизила ціни на бензин. І все одно вони залишилися набагато вищими, ніж в Росії.

Раніше одна з найбільших мереж півострова "ТЕС" продавала бензір А-95 по 52,9 рубля за літр (приблизно, 20,29 грн/л), а 16 липня вартість знизилася до 51,9 рубля. Це сталося перед приїздом на захоплений півострів Путіна, йдеться в публікації EADaily. Цей візит, до речі, скасували.

Про те, що зниження цін було не випадковим, говорить факт, що його анонсував так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов. Нібито це стало можливим завдяки домовленості "уряду" Криму з нафтотрейдерами.

Сайт зазначив: незважаючи на те, що ціни на оптові поставки бензину потроху знижуються, вартість моторного палива в розпал курортного сезону в Криму продовжує триматися на максимальному рівні. Наприклад, навіть з урахуванням зниження літр А-95 на 4 рубля дорожче, ніж в сусідньому Краснодарському краї.

Причин цьому дві. По-перше, санкції, через які великі мережі російських АЗС бояться працювати на анексованому півострові. А по-друге, власники дрібних мереж АЗС просто хочуть добре заробити на курортному сезоні.

"При нинішніх цінах на біржі з доставкою в Крим власники АЗС несуть витрати на кожному літрі А-95 в 45,76 рубля. Думаю, "навар" ви самі підрахуєте", – сказав колишній "міністр транспорту" Криму Анатолій Цуркін.

Він додав, що середня маржинальність на російських АЗС становить зараз 2-3%.

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