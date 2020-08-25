Ціни на американську нафту впали через ураган

Ціни на нафту впали через ураган в Мексиканській затоці.

Вартість бареля нафти еталонної марки Brent у вівторок, 25 серпня, зросла до $45,31. Збільшення ціни склало 0,39%. А ось ціна WTI упала через ураган у Мексиканській затоці.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures за станом на 10:38 за київським часом. Водночас на тлі дорожчання нафти марки Brent ціни на американську нафту марки WTI упали на 0,07% – до $42,59.

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTI TheICE

Чому коливаються ціни

Однією з причин зростання цін на Brent і падіння на WTI є ситуація в Мексиканській затоці, де через загрозу урагану зупинено 82% нафтовидобувних потужностей, повідомив "Інтерфакс".

"Ураган може мати наслідки для глобальних енергетичних потоків, наприклад, у вигляді перенаправлення частини поставок нафти з Європи в США. Проте, наслідки урагану, ймовірно, будуть короткостроковими, і динаміка ринку залежатиме від того, наскільки швидко повернуться в роботу зупинені потужності. Крім того, ключовим фактором для цін на нафту як і раніше залишається ситуація з коронавірусом", – сказано в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці минулого тижня ціни на нафту впали через те, що експерти все більше сумніваються в швидкому відновленні економіки США після коронакризи.

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