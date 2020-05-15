Цінами на нафту спрогнозували стрибок до $40 за барель

Світові ціни на нафту можуть значно вирости вже найближчим часом. Зокрема, котирування марки Brent можуть піднятися до позначки 40 доларів за барель.

Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. На його думку, позитивний прогноз пов'язаний, перш за все, з деяким відновленням попиту на сировину.

Ціни на нафту

"Через пандемію коронавірусу, а також надлишок виробництва сировини попит сильно впав, але зараз з'явилися ознаки поліпшення ситуації. Зокрема, про це свідчить остання доповідь Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), яке знизило оцінку падіння попиту на нафту в поточному році до 8,6 млн барелів на добу з колишнього прогнозу в 9,3 млн. барелів на добу. Агентство також очікує і скорочення обсягів видобутку нафти, що позитивно позначиться на котируваннях", – зазначив Шевчишин.

Також зростанню цін сприятимуть і останні дані про скорочення запасів сировини в США – до 531,5 млн барелів.

"І все ж бурхливого зростання чекати не варто, оскільки в цілому ринок побоюється другої хвилі поширення коронавірусу в світі, в разі якої знову відбудеться суттєве падіння попиту на нафту і, відповідно, цін на неї", – підсумував аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вартість бареля марки Brent з поставкою в липні вперше за довгий час подолала позначку в $32. Вона піднялася на 3,4% – до $32,19.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобуток нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Компанія "Роснефть" оголосила, що розроблятиме нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!