Цінам на нафту передбачили падіння до $30 за барель

Світові ціни на нафту можуть сильно знизитися вже найближчим часом. Зокрема, є ймовірність, що котирування марки Brent впадуть до $30 за барель.

Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. На його думку, негативний прогноз пов'язаний із хвилюваннями виробників і продавців сировини через скорочення попиту на паливо.

Ціни на нафту

"Учасники ринку побоюються нової хвилі коронавірусу, яка негативно позначиться й на нафтових котируваннях. Також великі сумніви зумовлює і стан економіки Китаю – країни, яка є одним із найбільших споживачів нафти. Такі побоювання загострилися після того, як китайська влада не стала встановлювати мету зростання ВВП 2020 року – це може свідчити про те, що розвиток економіки країни до кінця року відбуватиметься не в найкращий спосіб", – пояснив Шевчишин.

За його прогнозом, найближчим часом ціна за барель нафти марки Brent відкоригується до позначки $30, а за WTI впаде нижче від $30 (скоротиться до $27-29).

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту відновили зростання після спаду, що був спричинений рішенням Китаю не "розганяти" свою економіку 2020 року. Вартість бареля марки Brent з постачанням у липні подолала позначку в $35.

У п'ятницю, 22 травня, світові ціни на нафту після тритижневого зростання сильно похитнулися вниз після рішення Китаю не "розганяти" економіку 2020 року.