Цінам на нафту передбачили падіння до $30 за барель

Світові ціни на нафту можуть сильно знизитися вже найближчим часом. Зокрема, котирування марки Brent можуть впасти до $30 за барель.

Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. На його думку, негативний прогноз пов'язаний з хвилюваннями виробників і продавців сировини через скорочення попиту на паливо.

Ціни на нафту

"Учасники ринку побоюються нової хвилі коронавірусу, яка негативно позначиться й на нафтових котируваннях. Також великі сумніви зумовлює і стан економіки Китаю – країни, яка є одним із найбільших споживачів нафти. Такі побоювання загострилися після того, як китайська влада не стала встановлювати мету зростання ВВП 2020 року, що може свідчити про те, що розвиток економіки країни до кінця року відбуватиметься не в найкращий спосіб", – пояснив Шевчишин.

За його прогнозом, найближчим часом ціна за барель нафти марки Brent відкоригується до позначки $30, а за WTI піде нижче від $30 (скоротиться до $27-29).

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту відновили зростання після спаду, що був спричинений рішенням Китаю не "розганяти" свою економіку 2020 року. Вартість бареля марки Brent з постачанням у липні подолала позначку в $35.

У п'ятницю, 22 травня, світові ціни на нафту після тритижневого зростання сильно похитнулися вниз після рішення Китаю не "розганяти" економіку 2020 року.

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