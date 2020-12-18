'Цінам хна': стартували знижки до 30% на аптечні товари

Ліки підтримують здоров’я, але не завжди є можливість їх придбати. Щоб зробити доступними якісні препарати, українські аптеки запускають акцію "Цінам хна" зі знижками* до 30%. Скористатись пропозицією можна з 1 грудня 2020-го по 15 січня 2021 року. Аптеки йдуть назустріч людям, аби кожен мешканець України міг придбати потрібні товари. Акція діє в аптеках під брендами "Аптека Шар@", "Аптека АНЦ", "Благодія" й "Аптека Копійка".

"Цінам хна" - це відповідь на всі випробування 2020 року! Аптеки знижують вартість товарів, щоб підтримати покупців. Молодим батькам пропонують знижки на молочні суміші та каші від NESTLE**. Також можна дешевше придбати підгузки та ліки від пелюшкового дерматиту. Для профілактики грипу й ГРВІ аптеки пропонують знижки на противірусні препарати для дітей і дорослих. Окрім цього, акція передбачає зниження цін на великий асортимент косметичних виробів – креми та сироватки для обличчя від ТМ HIRUDO DERM***.

Також аптеки пропонують покупцям накопичувати бонуси та економити. Зробіть покупку у будь-якій роботизованій аптеці, реєструйтесь у програмі лояльності "Лайк" та отримайте 1% від вартості товарів на свій бонусний рахунок. Накопичені "лайки"**** можна використати на аптечні товари будь-коли. Мобільний додаток "Лайк" дозволяє не тільки накопичувати бонуси і слідкувати за станом рахунку, а й отримувати вигідні пропозиції чи купувати ліки онлайн. Програма "Лайк" діє в аптеках під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка".

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**Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 30%.

**Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на сухі молочні суміші NAN в асортименті, молочні та безмолочні каші Gerber в асортименті на 20%. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує виключно грудне вигодовування в перші 6 місяців життя.

***Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на асортимент ТМ HIRUDO DERM НА 20%.

****Маються на увазі бонуси програми лояльності "Лайк".