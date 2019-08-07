Ціна золота встановила рекорд: що відбувається

Вартість унції золота (28,35 г) вперше з 2013 року перевищила $1500. Причина – в підвищеному попиті на надійні активи через торгову війну між Китаєм і США.

Котирування дорогоцінного металу на біржі в Comex в Нью-Йорку піднімалися в ході торгів на 1,3%, до $1503,3 за унцію. А з початку року він подорожчав на 17%. Про це повідомляє "Інтерфакс".

Там зазначають, що золото, що належить до категорії активів "надійної гавані", дорожчає на тлі обвалу світових фондових ринків. Падіння викликане погрозами США ввести нові мита на імпорт китайських товарів і обіцянками Пекіна дати симетричну відповідь на такі заходи.

Друга причина - зниження розміру базової процентної ставки Федеральною резервною системою США. На подібний крок в майбутньому збираються піти і Європейський центральний банк і Банк Японії. Також сильніше, ніж очікувалося, знизили ставки центробанки Індії і Нової Зеландії. А при зниженні ставок підвищується привабливість дорогоцінних металів як інструментів для інвестицій.

"Золото знову виступає в традиційній ролі захисного активу", – зазначив виконавчий директор відділу сировинного і валютного ринків в UBS Group Уейн Гордон.

На його думку, в разі ескалації торгової війни ціна золота може досягти $1,6 тис. за унцію.

Золото рекордно дороге capital.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федеральна резервна система США вперше з грудня 2008 року пішла на пом'якшення грошово-кредитної політики і знизила облікову ставку на 0,25 процентного пункту.

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