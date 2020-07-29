Ціна питання – 3 млрд грн: тютюновий монополіст "Тедіс" програв апеляцію АМКУ
Північний апеляційний господарський суд Києва 29 липня, розглянувши скаргу тютюнового посередника-монополіста – компанії "Тедіс", залишив в силі попереднє рішення суду про арешт рахунків компанії.
Про це сказано в сюжеті ТСН. У минулому році антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував "Тедіс" на рекордну суму – три з гаком мільярда гривень.
Компанія штрафу не оплатила. І АМКУ звернувся до суду з проханням заарештувати рахунки "Тедіса". Суд його задовольнив. Однак монополіст з цим не погодився і спробував оскаржити. На сьогоднішньому засіданні скаргу залишили без задоволення.
Компанія вимагала скасувати рішення Господарського суду, який розпорядився заарештувати її майно.
Як сказано в сюжеті, саму компанію пов'язують з одеським бізнесменом Борисом Кауфманом. А свій монопольний статус вона отримала ще за часів Януковича. В АМКУ пояснили, що компанія була посередником-монополістом у тютюнових компаній і заробляла більше них. А ось інші гравці просто не могли купувати у виробників продукцію.
"Тедіс" з обвинуваченням не погодився і штраф не сплатив. Антимонопольний комітет звернувся до суду з проханням заарештувати рахунки. Пояснюють – "Тедіс" штрафували і до цього. І грошей в бюджет вона так і не оплатила, хоча і програла всі суди.
"На офіційному сайті міститься інформація, де керівник "ТОВ Тедіс" зазначає: ми платити штраф не будемо. Ми шукаємо юридичні можливості для подальшого оскарження, хоча для" Тедіса "воно є остаточним", – сказав адвокат АМКУ.
Тому, припускають, значно більший штраф компанія також не заплатить. У компанії "Тедіс" не погоджуються. Мовляв, арештовувати рахунки, поки йде суд, немає необхідності. Тому попросили переглянути рішення господарського суду.
Суддів позиція компанії не переконала. Рішення господарського суду переглядати не стали.
Це означає, що рахунки "Тедіса" виконавча служба таки повинна заарештувати, сказано в сюжеті. А ось сам посередник-монополіст має 20 днів на оскарження рішення у Верховному суді. В "Тедісі" вже пообіцяли – так і зроблять.
У той же час рахунку компанії "Тедіс" до сих пір не арештовані. Хоча ще 15 липня в Антимонопольному комітеті написали, що звернуться до виконавчої служби. Коли ж рахунки заблокують, в Антимонопольному комітеті не пояснили. Мовляв, на час судових засідань інформацію не коментуватимуть.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
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