Ціна питання 2,5 млрд: Росія програла США в гучній справі

Лондонський міжнародний арбітражний суд виніс рішення на користь засновника інвестфонду Baring Vostok Майкла Калві, який знаходиться під арештом за звинуваченням у розкраданні 2,5 млрд рублів (близько 1 млрд гривень), у суперечці про опціон на акції банку "Восточный".

Зокрема, арбітраж ухвалив, що співвласник цього банку Артем Аветисян "повинен припинити спроби використовувати колл-опціон", який надав би йому і його партнерам контроль над фінансовою установою, повідомляє ТАСС.

Таким чином, Baring Vostok отримав право виступити c позовом у суді проти компанії Аветисяна Finvision Holdings.

При цьому напередодні арбітражний суд Амурської області переніс на 1 квітня засідання у справі про арешт 80,2 млрд акцій (9,99% статутного капіталу) банку "Восточный", що належать фонду Baring Vostok через Evison Holdings Limited.

Baring Vostok — одна з найстаріших інвестиційних компаній, що працюють у Росії (заснована у 1994 році). Зараз вона є акціонером банку "Восточный", компаній OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "Новомет" та інших. Baring Vostok був також одним з перших інвесторів "Яндекс".

Майкл Kалві ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 лютого у Москві затримали засновника інвестиційної компанії Baring Vostok Майкла Kалві. Громадянин США був затриманий російськими силовиками за підозрою у шахрайстві в особливо великому розмірі за ч. 4 ст. 159 Кримінального кодексу РФ.

Басманний суд Москви 16 лютого заарештував на два місяці Калві і ще п'ятьох осіб, зокрема трьох співробітників інвестфонду, у справі про розкрадання у банку "Восточный" 2,5 мільярдів рублів.

Пізніше стало відомо, що посол США в Росії Джон Хантсман не поїде на Петербурзький міжнародний економічний форум, поки засновник інвестфонду Baring Vostok Майкл Калві залишається під арештом.

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