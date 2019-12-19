Ціни на сигарети в Україні злетять: скільки буде коштувати пачка в 2020-му

Ціни на сигарети в Україні з 1 січня 2020 року виростуть майже на 20% – в середньому пачка тепер коштуватиме приблизно 45 гривень. Подорожчають і стики для тютюнонагрівальних пристроїв (за типом IQOS). Підвищення акцизу на сигарети відбувається щорічно, відповідно до закону, ухваленому ще в 2017 році – дорожчатимуть цигарки аж до 2025 року.

Про те, чому ростуть ціни на тютнові вироби й чого чекати далі – в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

Акциз збільшиться з 949 гривень за кілограм (нетто) до 1139 гривень;

Для електронних сигарет і систем нагріву тютюну створений окремий код товару (УКТЗЕД), а акциз на них складе 1213 гривень (зараз такий же, як і на звичайні сигарети);

Отже, ціна на сигарети зросте в середньому до 45 гривень за пачку, а на стики – до 63.

Чому зростає ціна на сигарети

Це підвищення акцизної ставки пов'язано з тим, що необхідно зрівняти її з європейськими нормами – 90 євро за 1000 цигарок. Ще в 2017 році Законом України №2245-VIII був встановлений 8-річний графік підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби (на 2018 рік – на 30%, і наступні 7 років – на 20% щорічно).

Поступове підвищення призведе до того, що в 2025 році акциз на сигарети досягне потрібної позначки й середня ціна за пачку сигарет складе приблизно 90 гривень. Тож українцям, що палять, варто бути готовим до того, що їхня звичка влетить у копієчку.

Але більше витрачати доведеться вже з січня – планове підвищення акцизу призводить до того, що вже наступного місяця ставка зросте до 1139 гривень за кілограм сигарет, тоді як зараз вона становить 949 гривень.

Курцям доведеться платити більше

Електронні сигарети: окремо й дорожче

Законопроєктом Гетманцева передбачено відділення акцизу на звичайні сигарети від податку на стики для систем нагрівання тютюну. До цього їх вважали за однією ставкою, але тепер буде інакше.

З 1 січня 2020 року для них введуть окремий акциз, який буде трохи вищий, ніж на звичайні цигарки, що вплине і на наступні ціни. Якщо зараз в середньому пачка стиків коштує 50 гривень, то після Нового Року за неї доведеться віддати приблизно 63 гривні.

Далі різниця за акцизом між стиками й звичайними сигаретами складе майже 150 гривень.

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Як взагалі вважають ціну на сигарети

Велику частину вартості пачки сигарет складають саме податки. За підрахунками Федерації роботодавців України, собівартість середньої пачки сигарет дорівнює приблизно 6 гривням (16,5%), 5-8% накидають у роздрібній торгівлі, 1-4% в оптовій, а все інше – податки:

75% податку – акцизна ставка;

20% – ПДВ;

5% – роздрібний податок.

Велика частина пачки сигарет – податки

Отже, зростання акцизу має найбільший вплив на кінцеву ціну. Тому можна порахувати, що середня вартість пачки сигарет із 2020 року складе приблизно 45 гривень і зростатиме й надалі.

Зростання акцизу на сигарети необхідне, зважаючи на зобов'язання про Асоціацію з ЄС, однак це тягне за собою і серйозні ризики – якщо купівельна спроможність українців не буде рости пропорційно до податків, то назовні вийде тіньовий ринок і контрабанда, яка і користуватиметься попитом у населення.

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