Ціна на нафту WTI впала до історичного мінімуму

Ціна на нафту марки WTI у понеділок, 20 квітня, опустилася до нуля, а потім відновилася до 1 доларів за барель, встановивши історичний антирекорд.

Ілюстрація

Всього за кілька годин ціна впала до 8 із 17 доларів за барель:

Графік падіння ціни Скріншот

Станом на 20:00 за київським часом вартість впала вже до 4 доларів:

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Вже о 20:30 ціна нафти встановилася на рівні 2,7 доларів за барель:

Графік ціни на нафту WTI Скріншот

На 21:00 вартість встигла опуститися до нуля, а потім відіграти ціну до 1 долара за барель.

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Нафта WTI коштувала 10 доларів за барель ще за часів СРСР, а зараз вартість нафти опустилася до історичного мінімуму.

Додамо: West Texas Intermediate (WTI), або Texas light sweet – марка нафти, яка видобувається в американському штаті Техас. WTI й ще одна основна марка, Brent, представляють практично один і той же продукт за складом.

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