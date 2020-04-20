Ціна на нафту WTI впала до історичного мінімуму

Дарина Дурова Ринки та компанії 19:50, 20.04.2020 Оновлено: 21:11, 20.04.2020

Ціна на нафту марки WTI у понеділок, 20 квітня, опустилася до нуля, а потім відновилася до 1 доларів за барель, встановивши історичний антирекорд.

Ілюстрація

Всього за кілька годин ціна впала до 8 із 17 доларів за барель:

Графік падіння ціни
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Станом на 20:00 за київським часом вартість впала вже до 4 доларів:

Скріншот

Вже о 20:30 ціна нафти встановилася на рівні 2,7 доларів за барель:

Графік ціни на нафту WTI
Скріншот

На 21:00 вартість встигла опуститися до нуля, а потім відіграти ціну до 1 долара за барель.

Скріншот

Нафта WTI коштувала 10 доларів за барель ще за часів СРСР, а зараз вартість нафти опустилася до історичного мінімуму.

Додамо: West Texas Intermediate (WTI), або Texas light sweet – марка нафти, яка видобувається в американському штаті Техас. WTI й ще одна основна марка, Brent, представляють практично один і той же продукт за складом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У березні на країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року й побили рекорди 18-річної давності.

  • Країни ОПЕК+ у результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

  • Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

  • Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобутку не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

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Економіка Ринки та компанії

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