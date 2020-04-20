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20 квітня • оновлено в 21:10
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Ціна на нафту WTI впала до історичного мінімуму

7.3т
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Ціна на нафту марки WTI у понеділок, 20 квітня, опустилася до нуля, а потім відновилася до 1 доларів за барель, встановивши історичний антирекорд.

Ілюстрація

Ілюстрація

Всього за кілька годин ціна впала до 8 із 17 доларів за барель:

Графік падіння ціни

Графік падіння ціни

Скріншот

Станом на 20:00 за київським часом вартість впала вже до 4 доларів:

Ціна на нафту WTI впала до історичного мінімуму

Скріншот

Вже о 20:30 ціна нафти встановилася на рівні 2,7 доларів за барель:

Графік ціни на нафту WTI

Графік ціни на нафту WTI

Скріншот

На 21:00 вартість встигла опуститися до нуля, а потім відіграти ціну до 1 долара за барель.

Ціна на нафту WTI впала до історичного мінімуму

Скріншот

Нафта WTI коштувала 10 доларів за барель ще за часів СРСР, а зараз вартість нафти опустилася до історичного мінімуму.

Додамо: West Texas Intermediate (WTI), або Texas light sweet – марка нафти, яка видобувається в американському штаті Техас. WTI й ще одна основна марка, Brent, представляють практично один і той же продукт за складом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У березні на країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року й побили рекорди 18-річної давності.

  • Країни ОПЕК+ у результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

  • Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

  • Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобутку не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Світові ціни на нафту
Теги
Організація експортерів нафти (ОПЕК) нафта Нафтогазвидобування цены
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Саудовская Аравия привлекла семь миллиардов долларов на долговом рынке, выпустив еврооблигации, номинированные в долларах, со сроком погашения через пять с половиной, десять с половиной и 40 лет. Экономисты констатируют: ценовая в ой на нанесла экономике королевства сильный удар и, ввязавшись в нее, саудиты не рассчитали сил.
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Но сланцевики сша ниже 40 дол не окупают затраты! И поэтому, акции Occidental Petroleum в понедельник рухнули более чем на 43%, бумаги Apache – почти на 40%, Devon Energy потеряла более 30%. Такие американские гиганты как ConocoPhilips, Baker Hughes, Chevron, ExxonMobil и потеряли, соответственно, 30%, 15%, 10,6% и 8,9%.Следом начали падать акции банков, хотя здесь снижение было не столь существенное. В лидерах падения оказались JP Morgan и Bank of America, акции которых потеряли около 12%. Другие крупные банки потеряли от 5,5% до 11,2%. Что это, если не победа Путина и саудитов? США ВЫНУЖДЕНЫ снизить добычу сланцевой нефти.
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Лапти, нужно ещё добычу снижать, до 0 например
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Економіка Ринки та компанії

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