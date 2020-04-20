Ціна на нафту WTI впала до історичного мінімуму

Ціна на нафту марки WTI у понеділок, 20 квітня, опустилася до нуля, а потім відновилася до 1 доларів за барель, встановивши історичний антирекорд.

Ілюстрація

Всього за кілька годин ціна впала до 8 із 17 доларів за барель:

Графік падіння ціни Скріншот

Станом на 20:00 за київським часом вартість впала вже до 4 доларів:

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Вже о 20:30 ціна нафти встановилася на рівні 2,7 доларів за барель:

Графік ціни на нафту WTI Скріншот

На 21:00 вартість встигла опуститися до нуля, а потім відіграти ціну до 1 долара за барель.

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Нафта WTI коштувала 10 доларів за барель ще за часів СРСР, а зараз вартість нафти опустилася до історичного мінімуму.

Додамо: West Texas Intermediate (WTI), або Texas light sweet – марка нафти, яка видобувається в американському штаті Техас. WTI й ще одна основна марка, Brent, представляють практично один і той же продукт за складом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У березні на країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року й побили рекорди 18-річної давності.

Країни ОПЕК+ у результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобутку не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

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