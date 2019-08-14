Ціна на нафту в світі пішла вниз: що відбувається

Ціна на нафту еталонних марок в середу, 14 серпня, впала після новин про те, що США наростили запаси на 3,7 млн барелів.

Вартість ф'ючерсів марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $60,70 за барель. Це на $0,6 дешевше, ніж в момент закриття торгів у вівторок.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $ 0,69 (1,21%) – до $56,41 за барель.

Котирування Brent впали theice.com

Міненерго США опублікує офіційні дані про запаси в середу. "За оцінками експертів, опитаних Bloomberg, запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 2,3 млн барелів. Тижнем раніше запаси несподівано виросли на 2,4 млн барелів - підвищення стало першим за 8 тижнів", – передає "Інтерфакс".

"Важко очікувати скільки-небудь серйозного підйому цін в поточному середовищі, що характеризується відходом від ризиків, і зростання запасів у США посилює негативний настрій ринку. Торгові переговори то починаються, то закінчуються, і ми все це вже проходили, тому налаштовані скептично", – відзначає економіст Oversea-Chinese Banking Corp. в Сінгапурі Хоуі Лі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на сировину з початку серпня досяг 10%. Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зокрема, Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курса національної валюти.

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