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12 лютого • оновлено в 20:56
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Не споживав? Плати! В Україні прийняли неоднозначне рішення щодо газу

2.9т
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Українці з нульовим споживанням газу все одно будуть платити за його транспортування, але мінімальну вартість.

Про це на брифінгу 12 лютого заявив голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), Валерій Тарасюк, передає УНІАН.

"Вчора Нацкомісія схвалила вже акт, згідно з яким люди, у яких нульове споживання, будуть отримувати мінімальну платіжку, тобто будуть платити мінімальні кошти за транспортування. Наприклад, будинок буде отримувати [платіжку] на 20 грн у місяць за транспортування", – сказав він.

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Нічого не платити за обслуговування газових мереж не можна, зазначив Тарасюк, оскільки споживач повинен платити за можливість доступу до інфраструктури.

"Транспортування – це обслуговування мереж, це не плата за користування. Це плата за те, щоб газ завжди був підведений, і завжди був під тиском, і щоб у будь-який час відкрили конфорку і він працював, щоб працювала аварійна служба, техніки... Плата за транспортування була, є і буде", – сказав він.

За транспортування газу будуть платити всі

За транспортування газу будуть платити всі

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Ціна на газ ринок газу
Місце
Україна
Теги
НКРЕКП газ комунальні послуги
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Комментарии на сайте не модерированы
Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Пропоную ідею: хто не споживає, платить більше.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Средний размер пенсии на Украине составил 2645,6 гривен, свидетельствуют данные Пенсионного фонда страны по состоянию на 1 января 2019 года. Таким образом, средний размер пенсии составил 6,3 тыс. рублей, или около $94. Общая численность пенсионеров на Украине достигает 11,5 млн человек. 10 января сообщалось, что минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине сократились за пять лет в 2,2 раза.____
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
ну теперь осталось эту инновацию перенести на отопление, холодное и горячее водоснабжение, электричество и будет совсем как в вами любимой Европе :-)
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