Не споживав? Плати! В Україні прийняли неоднозначне рішення щодо газу

Українці з нульовим споживанням газу все одно будуть платити за його транспортування, але мінімальну вартість.

Про це на брифінгу 12 лютого заявив голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), Валерій Тарасюк, передає УНІАН.

"Вчора Нацкомісія схвалила вже акт, згідно з яким люди, у яких нульове споживання, будуть отримувати мінімальну платіжку, тобто будуть платити мінімальні кошти за транспортування. Наприклад, будинок буде отримувати [платіжку] на 20 грн у місяць за транспортування", – сказав він.

Нічого не платити за обслуговування газових мереж не можна, зазначив Тарасюк, оскільки споживач повинен платити за можливість доступу до інфраструктури.

"Транспортування – це обслуговування мереж, це не плата за користування. Це плата за те, щоб газ завжди був підведений, і завжди був під тиском, і щоб у будь-який час відкрили конфорку і він працював, щоб працювала аварійна служба, техніки... Плата за транспортування була, є і буде", – сказав він.

За транспортування газу будуть платити всі Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Українці повинні щомісяця вносити абонплату на газ.

Її розмір відрізняється залежно від регіону. Найбільше платять у Львові ("Спектргаз") – 1,99 грн за куб. Одна з найнижчих цін – у Києві – всього 28 коп. за кубометр.

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