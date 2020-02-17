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17 лютого • оновлено в 22:21
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Влітку буде менше в 1,5 раза: в "Нафтогазі" спрогнозували різке падіння ціни на газ

1.7т
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Ціни на природний газ в Європі та Україні влітку-2020 можуть впасти в півтора рази – до $100/тис. куб. м. із нинішніх $150.

Таку заяву на пресконференції в Києві в понеділок, 17 лютого, зробив директор інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов, передає "Інтерфакс-Україна". Експерт пояснив свій прогноз аномально теплою зимою.

"У нас плюсова температура в лютому. У лютому! Це нечувано. У нас ті ж проблеми, що й у "Газпрому" і європейських видобувних компаній – реалізовувати газ, коли він не потрібен через ці температурні умови. Тому ціна буде низька", – сказав він.

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Ціна на газ влітку впаде в півтора рази

Ціна на газ влітку впаде в півтора рази

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Як зазначив Фаворов, низький попит на газ в Європі збільшить попит на послугу з його зберігання.

"Ми бачимо, що з точки зору трейдерів змінився підхід, вони бачать додану вартість і цінність сховищ. У Європі всі сховища забиті, і вони повезуть його сюди тримати, бо подіти його нікуди більше. Зими немає, низьке споживання. Для України це плюс – сховища затребувані", – пояснив він.

Станом на 15 лютого 2020 року ПСГ України були заповнені на 52,7% від проєктної потужності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що лютнева платіжка за газ буде меншою, ніж та, яку українці отримали в січні.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Ціна на газ ринок газу
Місце
Україна
Теги
комунальні послуги газ НАК "Нафтогаз"
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