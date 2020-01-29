Ціна на газ в Україні: Оржель спрогнозував зниження тарифів

Вартість газу для населення в січні 2020 року з урахуванням всіх націнок і надбавок складе близько 6000-7000 гривень за тисячу кубометрів. Зараз ціни коливаються від 6940 до 7970 гривень.

Про це в середу, 29 січня, повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передає "Інтерфакс-Україна". "Кінцева ціна для споживача, якщо ми додаємо транспортування, розподіл і всі інші націнки і надбавки в залежності від облгазів (регіону транспортування - Ред.), становитиме від 6 до 7 тис. грн за 1 тис. кубометрів", – сказав Оржель.

Ціна на газ для населення

При цьому міністр не виключив, що в лютому тарифи можуть ще трохи знизитися. Причина – у значних запасах газу в підземних сховищах і теплій зимі.

"Ми 100% виходимо з надлишковими запасами з опалювального періоду. Великі запаси також в європейських газосховищах", – сказав Оржель. За його словами, великі запаси, а також укладений в кінці 2019 року транзитний контракт і тепла зима є драйверами зниження ціни на газ в Європі, що в підсумку позначиться і в платіжках українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з початку 2020 року вступили в силу нові тарифи на газ. Залежно від регіону платити доведеться до 8 грн за кубометр. Це майже на гривню більше, ніж наприкінці минулого року. При цьому через "страховий ціни" від Кабміну прості українці змушені будуть платити більше, ніж бізнес.

З 1 січня 2020 року в Україні ввели абонплату за газ. Платити доведеться за інфраструктуру.

Кабінет міністрів ввів нове обмеження для ціни на газ в Україні (торкнеться побутових споживачів). З 1 січня 2020 року тариф повинен становити не більше вартості блакитного палива на нідерландському газовому хабі плюс 1,917%.

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