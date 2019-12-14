"Знижки бути не може": Зеркаль вказала на маніпуляцію Путіна на переговорах із Зеленським

Глава Росії Володимир Путін на переговорах у "нормандському форматі" з президентом України Володимиром Зеленським зманіпулював, говорячи про можливість знизити ціну на газ.
Таку заяву в інтерв'ю Яніні Соколовій у програмі "Рандеву" зробила колишня заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Так, Путін говорив, що газ нібито може бути дешевшим на 25%, ніж сьогодні отримує промисловий споживач.
Володимир Зеленський і Володимир Путін
Колаж
"Вартість уже зараз зафіксована в рішенні Стокгольмського арбітражу. Це вартість німецького хаба. Про жодні знижки на газовому ринку йтися вже не може, тому що це не відповідає ні українському законодавству, ні європейському. Це може бути тільки вартість хаба мінус транспортування", – пояснила Зеркаль.
На запитання журналістки про те, навіщо російський глава так сказав, вона відповіла: "Він оперує фактично тим, що було в 2009 році. Для них світ не змінився".
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