"Центренерго" звинуватили в закупівлях вугілля з переплатою у Росії та "ДНР": розслідування

Держкомпанія "Центренерго" через фірми-посередники, які нібито пов'язані з українським бізнесменом Ігорем Коломойським, купує вугілля з переплатою у Росії та "ДНР".

Як говориться в розслідуванні журналістів Bihus.Info, з літа 2019 року "Центренерго" розгорнула співробітництво зі структурами прямо або побічно пов'язаними з Коломойським.

"Тобто державна енергетична компанія України фінансує своїми грошима російський вугільний бізнес, а заробляють на посередництві фірми з орбіти Коломойського", – йдеться в сюжеті.

"Центренерго"

Так, компанія "Синтез Ойл" з вересня 2019 року продало "Центренерго" вугілля на 1 млрд 600 млн грн. До цього "Синтез Ойл" не займалася вугіллям. За даними української митниці, 99% вугілля компанії прийшло з Росії.

Друга компанія, яку пов'язують з Коломойським, "Нафта Форс" в 2019 році вона продала "Центренерго" російського вугілля на трохи менше, ніж 1 млрд грн.

Відзначається, що серед власників вугільних кар'єрів є російські підприємці, яких пов'язують з "Газпромом" і Держдумою РФ. Є також трейдер білоруського олігарха Миколи Воробея, який взяв під контроль транзит російського вугілля і згадується як друг українського нардепа Віктора Медведчука.

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Крім цього, серед постачальників вугілля фірмам з орбіти Коломойського є маловідомі компанії, які фігурували в журналістських розслідуваннях про постачання вугілля з "ДНР". Наприклад, ТОВ "РОСТУГЛЕМЕТ" продавала компанії "Синтез Ойл" антрацитове вугілля. Саме антрацит добувають на окупованій території Донбасу.

Журналісти відзначали, що фірми купували вугілля за однією ціною, а продавали української держкомпанії з націнкою. Так, Трипільська ТЕС і "Синтез Ойл" купували вугілля у російської "Сібенергоуголь" за однаковою ціною 1 975 грн за тонну. Однак у вугілля, купленого ТЕС, ця ціна кінцева, а ось "Синтез Ойл" перепродував його "Центренерго" за 2 200 грн за тонну.

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Всього в фірмах-прокладках могло осісти близько 300 млн грн, говориться в розслідуванні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Центренерго" за станом на початок червня мало близько 4 млрд грн кредиторської заборгованості.

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