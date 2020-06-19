Сенниченко озвучив збитки "Центренерго" у 2019 році

Андрій Довгань Ринки та компанії 16:48, 19.06.2020 Оновлено: 16:49, 19.06.2020

Державна компанія "Центренерго" у 2019-му році отримала прямий збиток у 1,98 млрд гривень. При цьому за підсумками 2018 року прибуток був на рівні 500 млн грн.

Про це під час брифінгу у пятницю заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, повідомила "Економічна правда".

"Одне з перших завдань, яке реалізував новий керівник "Центренерго" – завершив підготовку звіту "Центренерго" за 2019 рік. Тобто держава тепер знає фінансові результати державної компанії за 2019 рік. Можна сказати, що 2018 рік компанія завершила з прибутком 500 млн гривень, за результатами 2019 року прямий збиток становить 1,98 млрд гривень", – сказав Сенниченко.

Також повідомляється про кредиторську заборгованість в розмірі біля 4 млрд гривень.

Якщо порівняти активи "Центренерго" і її заборгованість, то компанія має від'ємну вартість 1,4 млрд гривень. Сенниченко нагадав, що за оцінками експертів з 2004 року з компанії вивели біля 100 млрд гривень.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Центренерго" за станом на початок червня мало близько 4 млрд грн кредиторської заборгованості.

Державна компанія "Центренерго" недоотримала 847 млн грн доходу від продажу електроенергії через її постачання за заниженими цінами підприємствам, що пов’язані з одним із українських олігархів.

Держкомпанія "Центренерго" через фірми-посередники, які нібито пов'язані з українським бізнесменом Ігорем Коломойським, купує вугілля з переплатою у Росії та "ДНР".

Коментувати
Економіка Ринки та компанії

Дивіться також

Начальник Львівського військового госпіталю помер від коронавірусу

СБУ відкрила провадження проти Порошенка про Томос за заявою Філарета, – ЗМІ

"На плечах побратимів вирушила до неба": парамедичку "Артистку" провели в останню путь. Фото

Мріяв стати офіцером і готувався до весілля: на Донбасі загинув морпіх Ілля Струк

Майора ЗСУ, який критикував Зеленського, звільнили зі служби