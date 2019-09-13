"Це жесть! Ніхто не повірить!" З'явилося відео з рекордної в Україні плантації конопель

Нелегальна плантація конопель, виявлена правоохоронцями в Івано-Франківській області, вражає своїми розмірами. Щоб обійти її всю, доведеться витратити чимало часу.
Показове відео зі "стартапом" на 100 тисяч кущів з'явилося в Twitter-акаунті сайту "Цензор.Нет".
"Це жесть! Напевно 100 метрів, так? Ніхто не повірить, що це у нас таке!", – дивується розмірам плантації людина, що зняла ролик.
Зелені кущі, висаджені як під лінієчку, йдуть вдалину. А зверху їх прикриває сучасна теплиця.
"Як же прекрасні карпатські ліси", – іронізують коментатори.
Как же прекрасны карпатские леса...— . (@MzWJiB0v3Uc6653) September 13, 2019
"Це жесть! Ніхто НЕ повіріть!" - на Прикарпатті правоохоронці виявило 4 гектари теплиць Із конопель на 50 млн євро.- Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) September 13, 2019
Чк вам такий "стартап" на 100 тисяч кущів конопель? pic.twitter.com/tUeogFU7aC
Відео: "Фіртка Франківськ"
Рекордна плантація
Facebook Денис Шмигаль
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області на території Яблуновський громади виявили рекордну плантацію марихуани.
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