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13 вересня • оновлено в 18:52
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"Це жесть! Ніхто не повірить!" З'явилося відео з рекордної в Україні плантації конопель

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Нелегальна плантація конопель, виявлена правоохоронцями в Івано-Франківській області, вражає своїми розмірами. Щоб обійти її всю, доведеться витратити чимало часу.

Показове відео зі "стартапом" на 100 тисяч кущів з'явилося в Twitter-акаунті сайту "Цензор.Нет".

"Це жесть! Напевно 100 метрів, так? Ніхто не повірить, що це у нас таке!", – дивується розмірам плантації людина, що зняла ролик.

Зелені кущі, висаджені як під лінієчку, йдуть вдалину. А зверху їх прикриває сучасна теплиця.

"Як же прекрасні карпатські ліси", – іронізують коментатори.

Відео: "Фіртка Франківськ"

Рекордна плантація

Рекордна плантація

Facebook Денис Шмигаль

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області на території Яблуновський громади виявили рекордну плантацію марихуани.

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Тема
наркотрафік
Місце
Україна
Теги
конопля наркотики
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Макарский Александр
Макарский Александр
Це гидно и гарно! Забил косячок и все проблемы нерабов решены. Можно устраивать весилье и стрыбать в кастрюлях хоть кожный день
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Батонов Иван
Батонов Иван
А кули. Производств нет, Антонов похерен, южмаш похерен, а чернозема полно.
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