'Це захоплення!' Росія висунула США гучне звинувачення і показала фото

Міноборони Росії звинуватило США в тому, що вони нібито покривають незаконний видобуток нафти в Сирії. В обговоренні їх версію нещадно розкритикували.

Заява про це з'явилася на сторінці відомства в Facebook. Там вважають, що сировину бензовозами вивозиться в інші країни підконтрольною США компанією "Седкаб". А у випадках нападів на такі каравани Вашингтон залучає сили спеціальних операцій і бойову авіацію.

"Як свідчать представлені знімки космічної розвідки Міноборони Росії, сирійська нафта і до, і після розгрому терористів ІДІЛ в Заєвфратті, під надійною охороною військовослужбовців США активно добувалася і масово спрямовувалась бензовозами на переробку за межі Сирії", – заявили в Росії.

Там вважають, що отримані гроші йдуть на фінансування американських спецслужб. В РФ навіть зробили розрахунки, якою може бути виручка: "З урахуванням того, що вартість одного бареля сирійської контрабандної нафти становить $38, щомісячна виручка цього "приватного бізнесу" американських державних служб перевищує $30 млн".

На доказ в Міноборони РФ опублікували супутникові знімки. Правда, встановити, що саме на них зображено і коли їх було зроблено, неможливо.

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"Сенсацію" від Росії, до речі, вже розгромили в коментарях під повідомленням на Facebook.

"Шановні, а як ви рахуєте так цікаво: виручка $30 млн. в місяць при вартості $32 за барель? А тепер давайте порахуємо разом. Один бензовоз вміщує максимум 30 кубометрів нафти. Це близько 188 барелів. Таким чином один бензовоз може максимум вивести $5875. Щоб вкрасти $30, млн треба зробити 5106 рейсів. Ділимо на 30 днів місяця і отримуємо 170 рейсів щодня! Це який же автопарк бензовозів і супроводжуючих машин потрібно мати щоб це здійснити?!", – написав Роман Толб.

Інші звертають увагу, що незаконний видобуток нафти напівкустарним способом в зруйнованій країні мізерно малий, щоб становити якийсь інтерес.

"Сумніваюся, що американцям цікаві ці, навіть не краплі, а молекули нафти, в морі їх імпорту, що становить 600 млрд щорічно. Швидше це курди або зелені качають і продають, щоб фінансувати себе ж самих. Зрозуміло, що це все робиться під заступництвом США , але це точно не американські нафтовози – це просто немає сенсу, на тлі гігантських обсягів їх споживання нафти", – написав Роман Федорович.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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