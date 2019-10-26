Головна Новини
26 жовтня • оновлено в 14:13
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

"Це захоплення!" Росія висунула США гучне звинувачення і показала фото

4.9т Читати матеріал російською

Міноборони Росії звинуватило США в тому, що вони нібито покривають незаконний видобуток нафти в Сирії. В обговоренні їх версію нещадно розкритикували.

Заява про це з'явилася на сторінці відомства в Facebook. Там вважають, що сировину бензовозами вивозиться в інші країни підконтрольною США компанією "Седкаб". А у випадках нападів на такі каравани Вашингтон залучає сили спеціальних операцій і бойову авіацію.

"Як свідчать представлені знімки космічної розвідки Міноборони Росії, сирійська нафта і до, і після розгрому терористів ІДІЛ в Заєвфратті, під надійною охороною військовослужбовців США активно добувалася і масово спрямовувалась бензовозами на переробку за межі Сирії", – заявили в Росії.

Новини
Донбас можуть "обміняти" на Сирію? Названа нова мета Путіна

Там вважають, що отримані гроші йдуть на фінансування американських спецслужб. В РФ навіть зробили розрахунки, якою може бути виручка: "З урахуванням того, що вартість одного бареля сирійської контрабандної нафти становить $38, щомісячна виручка цього "приватного бізнесу" американських державних служб перевищує $30 млн".

На доказ в Міноборони РФ опублікували супутникові знімки. Правда, встановити, що саме на них зображено і коли їх було зроблено, неможливо.

'Це захоплення!' Росія висунула США гучне звинувачення і показала фото

facebook.com

'Це захоплення!' Росія висунула США гучне звинувачення і показала фото

facebook.com

'Це захоплення!' Росія висунула США гучне звинувачення і показала фото

facebook.com

'Це захоплення!' Росія висунула США гучне звинувачення і показала фото

facebook.com

"Сенсацію" від Росії, до речі, вже розгромили в коментарях під повідомленням на Facebook.

"Шановні, а як ви рахуєте так цікаво: виручка $30 млн. в місяць при вартості $32 за барель? А тепер давайте порахуємо разом. Один бензовоз вміщує максимум 30 кубометрів нафти. Це близько 188 барелів. Таким чином один бензовоз може максимум вивести $5875. Щоб вкрасти $30, млн треба зробити 5106 рейсів. Ділимо на 30 днів місяця і отримуємо 170 рейсів щодня! Це який же автопарк бензовозів і супроводжуючих машин потрібно мати щоб це здійснити?!", – написав Роман Толб.

'Це захоплення!' Росія висунула США гучне звинувачення і показала фото

Інші звертають увагу, що незаконний видобуток нафти напівкустарним способом в зруйнованій країні мізерно малий, щоб становити якийсь інтерес.

"Сумніваюся, що американцям цікаві ці, навіть не краплі, а молекули нафти, в морі їх імпорту, що становить 600 млрд щорічно. Швидше це курди або зелені качають і продають, щоб фінансувати себе ж самих. Зрозуміло, що це все робиться під заступництвом США , але це точно не американські нафтовози – це просто немає сенсу, на тлі гігантських обсягів їх споживання нафти", – написав Роман Федорович.

'Це захоплення!' Росія висунула США гучне звинувачення і показала фото

'Це захоплення!' Росія висунула США гучне звинувачення і показала фото

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Тег
Росія - країна-агресор
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
2
9
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Россия пиздмт как Троцкий.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Опять пуйло со своими мультиками!)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
бизнес однако.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel