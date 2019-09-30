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2 жовтня • оновлено в 19:13
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"Це взагалі законно?!" Курс долара в "Борисполі" обурив пасажирів

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Пасажири міжнародного аеропорту "Бориспіль" (розташований під Києвом) скаржаться на вкрай невигідний курс в обмінниках на його території. У них на кожному доларі "наварюють" 4,30 грн.

На це звернув увагу журналіст OBOZREVATEL В'ячеслав Буткалюк. У понеділок, 30 вересня, він опублікував фотографію курсу в одному з пунктів обміну валюти в аеропорту.

Американські долари там купують за заниженим курсом – 20,05 грн, а продають за звичайним – 24,35. Водночас середній на ринку в понеділок, 30 вересня, становить 24,00 грн у купівлі й 24,30 грн у продажу. Тобто, на одному доларі власники обмінника заробляють 4,30 грн, тоді як столичні банки – 30 копійок.

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"4,30 грн на кожному доларі! Це взагалі законно?! Хочу обмінник у "Борисполі", – пожартував Буткалюк.

Варто зазначити, що пункти обміну валюти не мають відношення до аеропорту і їхні власники лише орендують там територію.

Курс валюти в

Курс валюти в "Борисполі"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

  • У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

  • 31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

  • 25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

  • Національний банк України в понеділок, 30 вересня, встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 24,08 грн/$. Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 10 копійок, свідчать дані НБУ.

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Теми
Курс валют аєропорт "Бориспіль"
Місце
Україна
Тег
аеропорт Бориспіль
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руденко евгений
руденко евгений
хотят на одной операции заработать на всю жизнь...наш бизнес...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
А шо вы хотели? Рынок таки! И никого не интересует, что это не рынок, а беспредел. И вообще, почему вы валюту не ложите на карту банка, тому что доходы нелегальные? Надо вообще все обменники закрыть и все операции проводить через банковские карты.
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руденко евгений
руденко евгений
Pavlov Pavel, не надо закрывать, а вот сделать так, чтобы карты принимали везде - это надо делать. И бюджет деньги получит, и курс в обменниках станет нормальным.
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