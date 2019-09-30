"Це взагалі законно?!" Курс долара в "Борисполі" обурив пасажирів

Пасажири міжнародного аеропорту "Бориспіль" (розташований під Києвом) скаржаться на вкрай невигідний курс в обмінниках на його території. У них на кожному доларі "наварюють" 4,30 грн.

На це звернув увагу журналіст OBOZREVATEL В'ячеслав Буткалюк. У понеділок, 30 вересня, він опублікував фотографію курсу в одному з пунктів обміну валюти в аеропорту.

Американські долари там купують за заниженим курсом – 20,05 грн, а продають за звичайним – 24,35. Водночас середній на ринку в понеділок, 30 вересня, становить 24,00 грн у купівлі й 24,30 грн у продажу. Тобто, на одному доларі власники обмінника заробляють 4,30 грн, тоді як столичні банки – 30 копійок.

"4,30 грн на кожному доларі! Це взагалі законно?! Хочу обмінник у "Борисполі", – пожартував Буткалюк.

Варто зазначити, що пункти обміну валюти не мають відношення до аеропорту і їхні власники лише орендують там територію.

Курс валюти в "Борисполі"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

Національний банк України в понеділок, 30 вересня, встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 24,08 грн/$. Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 10 копійок, свідчать дані НБУ.

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