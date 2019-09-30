"Це війна!" Саудівський принц попередив про неймовірне зростання цін на нафту

У Саудівській Аравії після атаки дронів на нафтозаводи спрогнозували неймовірне зростання цін на нафту, якщо світ не об'єднається для стримування Ірану.

Про це сказав спадковий принц держави Мухаммед бен Салман в інтерв'ю у програмі "60 хвилин" на американському телеканалі CBS, передає "Лента".

"Якщо світ не піде на жорсткі заходи для стримування Ірану, відбудеться подальша ескалація, яка поставить під загрозу інтереси всього світу. Поставки нафти будуть зірвані, а ціни на сировину злетять до неймовірного рівня, якого ми ще ніколи не бачили", – заявив він.

Бен Салман погодився із висловленням держсекретаря США Майкла Помпео про те, що за атаками на саудівські НПЗ в середині вересня стоїть Іран і що сама атака – це "акт війни".

За його словами, ніякого стратегічного сенсу в нападі не було. "Тільки повний дурень намагатиметься перешкодити експорту нафти, що забезпечує п'ять відсотків світового ринку. Стратегічною метою нападників було лише підтвердження того, що вони дійсно дурні", – сказав принц.

Він додав, що королівство не змогло відбити атаку з повітря тому, що його розміри дуже великі й контролювати все дуже складно. А системи ППО, які стоять на озброєнні, не призначені для боротьби з дронами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!