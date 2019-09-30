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2 жовтня • оновлено в 19:22
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"Це війна!" Саудівський принц попередив про неймовірне зростання цін на нафту

16.7т Читати матеріал російською

У Саудівській Аравії після атаки дронів на нафтозаводи спрогнозували неймовірне зростання цін на нафту, якщо світ не об'єднається для стримування Ірану.

Про це сказав спадковий принц держави Мухаммед бен Салман в інтерв'ю у програмі "60 хвилин" на американському телеканалі CBS, передає "Лента".

"Якщо світ не піде на жорсткі заходи для стримування Ірану, відбудеться подальша ескалація, яка поставить під загрозу інтереси всього світу. Поставки нафти будуть зірвані, а ціни на сировину злетять до неймовірного рівня, якого ми ще ніколи не бачили", – заявив він.

Бен Салман погодився із висловленням держсекретаря США Майкла Помпео про те, що за атаками на саудівські НПЗ в середині вересня стоїть Іран і що сама атака – це "акт війни".

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За його словами, ніякого стратегічного сенсу в нападі не було. "Тільки повний дурень намагатиметься перешкодити експорту нафти, що забезпечує п'ять відсотків світового ринку. Стратегічною метою нападників було лише підтвердження того, що вони дійсно дурні", – сказав принц.

Він додав, що королівство не змогло відбити атаку з повітря тому, що його розміри дуже великі й контролювати все дуже складно. А системи ППО, які стоять на озброєнні, не призначені для боротьби з дронами.

"Це війна!" Саудівський принц попередив про неймовірне зростання цін на нафту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Саудівська Аравія
Тег
нафта
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
сдерживать нужно не Иран,который не лезет абсолютно никуда за пределами региона,а Штаты,сующие гергель во все щели..
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Наверное, русские братья поделились с иранцами опытом. После того, как потренировались подрывать с воздуха украинские склады боеприпасов.
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Odessa Max
Odessa Max
Харченко Вiталiй, я тебе раскрою тайну. Самое мощное российское оружие против украинских складов - это украинские генералы с замами по тылу. Очередные лярлы списывают пожаром
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