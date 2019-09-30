"Це війна!" Саудівський принц попередив про неймовірне зростання цін на нафту

У Саудівській Аравії після атаки дронів на нафтозаводи спрогнозували неймовірне зростання цін на нафту, якщо світ не об'єднається для стримування Ірану.
Про це сказав спадковий принц держави Мухаммед бен Салман в інтерв'ю у програмі "60 хвилин" на американському телеканалі CBS, передає "Лента".
"Якщо світ не піде на жорсткі заходи для стримування Ірану, відбудеться подальша ескалація, яка поставить під загрозу інтереси всього світу. Поставки нафти будуть зірвані, а ціни на сировину злетять до неймовірного рівня, якого ми ще ніколи не бачили", – заявив він.
Бен Салман погодився із висловленням держсекретаря США Майкла Помпео про те, що за атаками на саудівські НПЗ в середині вересня стоїть Іран і що сама атака – це "акт війни".
За його словами, ніякого стратегічного сенсу в нападі не було. "Тільки повний дурень намагатиметься перешкодити експорту нафти, що забезпечує п'ять відсотків світового ринку. Стратегічною метою нападників було лише підтвердження того, що вони дійсно дурні", – сказав принц.
Він додав, що королівство не змогло відбити атаку з повітря тому, що його розміри дуже великі й контролювати все дуже складно. А системи ППО, які стоять на озброєнні, не призначені для боротьби з дронами.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 вересня в Саудівській Аравії спалахнув найбільший у світі нафтозавод.
Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 16 вересня, зросли під час азіатських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктах.
26 вересня світові ціни на нафту стабілізувалися після падіння. Воно було викликане новинами про те, що США створили великі запаси сировини, а Саудівська Аравія відновлює підірвані нафтозаводи.
На ремонт нафтових заводів, які піддалися атаці дронів у Саудівській Аравії, державної компанії Saudi Aramco будуть потрібні місяці, а не максимум 10 тижнів, як передбачалося раніше.
Світові ціни на нафту в п'ятницю, 27 вересня, пішли вниз після новин про те, що Саудівська Аравія, яка постраждала від атаки на нафтозаводи, відновлює видобуток швидше, ніж очікувалося.
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