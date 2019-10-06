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7 жовтня • оновлено в 18:13
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"Це тільки привід!" Путін поскаржився на санкції США та знайшов "таємний сенс"

8.5т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін після дискусії з журналістом телеканалу NBC Кіром Сіммонсом відвів його за лаштунки, де поскаржився на американські санкції.

Відповідний момент в рамках пленарного засідання форуму "Російська енергетична тиждень" зафільмували репортери (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Путін поскаржився на санкції

Путін поскаржився на санкції

Путін показує журналісту, щоб той ішов за лаштунки

Путін показує журналісту, щоб той ішов за лаштунки

Кадр з відео

Зокрема, Сіммонса цікавила думка Путіна щодо становища президента України Володимира Зеленського після скандалу навколо розмови із Дональдом Трампом. Глава Кремля вирішив грубо "з'їхати" з цієї теми та поговорити про американські санкції.

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Охорона Путіна штовхає Сіммонса за лаштунки

Охорона Путіна штовхає Сіммонса за лаштунки

Відео

"Мені це не цікаво! Чого про це розмовляти?! Найголовніше, що може бути цікавим: на підставі припущення нашої змови із Трампом було введено санкції. Потім (спеціальний прокурор Роберт. – Ред) Мюллер сказав, що змови не було, але санкції залишилися. Значить, це був тільки привід, щоб нас стримувати. І з іншого боку, щоб чинити тиск на Трампа. Ті, хто це роблять, не дивляться навіть на один крок вперед", – сказав Путін.

Нагадаємо, що 30 вересня США ввели нові санкції проти двох росіян і трьох компаній, які мали відношення до втручання в американські вибори президента-2016.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
санкции Новини Росії
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Забавно, в текст о теме санкций так аккуратно вставили высказывания ВВП о Зеленском)))
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Юг Руси
Юг Руси
"Пожаловался" - ???????????? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
так и есть..
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