"Це тільки привід!" Путін поскаржився на санкції США та знайшов "таємний сенс"

Президент Росії Володимир Путін після дискусії з журналістом телеканалу NBC Кіром Сіммонсом відвів його за лаштунки, де поскаржився на американські санкції.

Відповідний момент в рамках пленарного засідання форуму "Російська енергетична тиждень" зафільмували репортери (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Путін поскаржився на санкції

Путін показує журналісту, щоб той ішов за лаштунки Кадр з відео

Зокрема, Сіммонса цікавила думка Путіна щодо становища президента України Володимира Зеленського після скандалу навколо розмови із Дональдом Трампом. Глава Кремля вирішив грубо "з'їхати" з цієї теми та поговорити про американські санкції.

Охорона Путіна штовхає Сіммонса за лаштунки Відео

"Мені це не цікаво! Чого про це розмовляти?! Найголовніше, що може бути цікавим: на підставі припущення нашої змови із Трампом було введено санкції. Потім (спеціальний прокурор Роберт. – Ред) Мюллер сказав, що змови не було, але санкції залишилися. Значить, це був тільки привід, щоб нас стримувати. І з іншого боку, щоб чинити тиск на Трампа. Ті, хто це роблять, не дивляться навіть на один крок вперед", – сказав Путін.

Путін - журналісту NBC: На підставі припущення нашого змови з Трампом були введені санкції. Потім Мюллер сказав, що змови не було, але санкції залишилися. Значить, це був тільки привід, щоб нас стримувати. Ті, хто це роблять, не дивляться навіть на один крок вперед! pic.twitter.com/mDXin2ls6t - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) October 6, 2019

Нагадаємо, що 30 вересня США ввели нові санкції проти двох росіян і трьох компаній, які мали відношення до втручання в американські вибори президента-2016.

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