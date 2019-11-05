"Це шантаж!" У Росії відреагували на заяву України щодо транзиту

У Росії заявили, що готовність України до припинення транзиту газу з 1 січня 2020 року – це "шантаж" перед переговорами.
Так слова міністра енергетики України Олексія Оржеля про запаси газу, які дають можливість спокійно перезимувати, прокоментував глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, передає RT.
На думку Джабарова, ця заява – "шантаж української сторони", яка намагається отримати вигідні для себе ціни із закупівлі і транзиту російського газу до Європи.
"Вони розуміють, що у Росії контракти з багатьма європейськими країнами на постачання газу, який транспортується через територію України. І вони також чудово розуміють, що, коли запрацює "Північний потік-2", залежність європейців від транзитної системи України різко зменшиться", – сказав Джабаров.
Транзит газу через Україну
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" вже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
Україна домагатиметься підписання довгострокового контракту на транзит російського газу з 2020 року. Однак, коли угода може бути підписана, поки не відомо.
Міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що Україна готова до зупинки транзиту російського газу, який можливий з 1 січня 2020 року.
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