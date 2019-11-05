"Це шантаж!" У Росії відреагували на заяву України щодо транзиту

У Росії заявили, що готовність України до припинення транзиту газу з 1 січня 2020 року – це "шантаж" перед переговорами.

Так слова міністра енергетики України Олексія Оржеля про запаси газу, які дають можливість спокійно перезимувати, прокоментував глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, передає RT.

На думку Джабарова, ця заява – "шантаж української сторони", яка намагається отримати вигідні для себе ціни із закупівлі і транзиту російського газу до Європи.

"Вони розуміють, що у Росії контракти з багатьма європейськими країнами на постачання газу, який транспортується через територію України. І вони також чудово розуміють, що, коли запрацює "Північний потік-2", залежність європейців від транзитної системи України різко зменшиться", – сказав Джабаров.

Транзит газу через Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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