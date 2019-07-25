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"Це розправа": в "Богдан Моторс" зробили несподіваний випад проти НАБУ

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Компанія "Богдан Моторс" після обшуків НАБУ, які відбулися 19 і 24 липня, заявила про політичний тиск.

Про це автовиробник повідомляє на своєму сайті. Там кажуть, що в діях перевіряючих є політичні мотиви, про що вони повідомили послам країн Великої Сімки та в офіс Європейської Бізнес Асоціації.

"Сьогодні, створюючи штучну картинку для TV за надуманими фактами, на одного з найбільших автовиробників намагаються навісити ярлики неіснуючих корупційних схем. Такі дії шкодять діловій репутації компанії і бізнес-клімату держави, зокрема", - говорять в компанії.

У компанії говорять, що під час обшуків особовий склад НАБУ приходив в їх офіси в повній екіпіровці з автоматами. На їхню думку, це скоріше нагадує силову роботу проти терористичних угруповань, ніж слідчі дії, що стосуються тільки господарської діяльності.

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У компанії скаржаться на тиск

У компанії скаржаться на тиск

"Богдан"

"Невідповідність задіяних сил і засобів, а також проведення обшуку напередодні позачергових виборів до Верховної Ради України можуть вказувати на політично мотивований силовий тиск на підприємства компанії", - сказали в "Богдан Моторс".

Там додають, що ще одна можлива мета обшуків - повністю або частково паралізувати роботу структури, підприємства якої задіяні у виконанні державного оборонного замовлення і контрактів, які фінансуються Європейським банком реконструкції та розвитку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 липня детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками в приміщення ВАТ "Автомобільна компанія" Богдан Моторс ", в тому числі в клуб" 5 елемент ".

Повторні обшуки НАБУ провело в середу, 24 липня, в офісі "Богдан Моторс" на Рибальському півострові в Києві. Обшуки проходять в рамках так званої справи "Укрексімбанку".

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
НАБУ "Богдан Моторс"
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Мир Миру
Мир Миру
А Медведчук олігарх? Якщо "так", чому тоді команда ЗЕ не домогається того, щоб зняти з нього депутатство?
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