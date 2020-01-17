"Це політична заява!" Гончарук пояснив свою відставку в Раді

Заява про звільнення прем'єр-міністра України Олексія Гончарука написана на ім'я спікера Верховної Ради і лежить у президента Володимира Зеленського. Поки уряд працює у штатному режимі.

За словами Гончарука, рішення про звільнення – політичне. Про це він сказав, виступаючи перед депутатами під час години запитань до уряду в п'ятницю, 17 січня.

"Я звернувся до президента, передав заяву про відставку. Вона оформлена відповідно до Конституції і написана на ім'я голови ВР. Президент може її внести у Раду", – сказав Гончарук.

"З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ми одна команда. Ми всі прийшли у парламент, у владу завдяки одній людині – Володимиру Олександровичу Зеленському. Ми всі його поважаємо і нам важливо мати довіру в команді на 100%. Останнім часом навколо команди відбувається багато атак і маніпуляцій. Їхня мета – посіяти розбрат серед команди, показати, що хтось не поважає президента. Це неправда. Ми одна команда, нею і хочемо залишатися. Тому уряд продовжує працювати у штатному режимі, поки президент не ухвалить рішення, хто на якій позиції в команді може працювати. Це політичне рішення, якого ми чекаємо від лідера нашої політсили", – сказав Гончарук.

При цьому спікер Ради Дмитро Разумков сказав, що на його ім'я заява ще не надходила. Він не дав депутатам розпитати прем'єра та закінчив годину запитань до уряду.

Заява Гончарука активно обговорювалася "слугами народу", які заявили, що "Зеленський помилує його".

Голови фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що для відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука недостатньо причин. "Як кажуть, коней на переправі не міняють", – зазначив він.

Зі свого боку деякі міністри рішуче підтримали прем'єра і високо оцінили його діяльність.

Гончарук виступив у Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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