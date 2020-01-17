"Це політична заява!" Гончарук пояснив свою відставку в Раді

Заява про звільнення прем'єр-міністра України Олексія Гончарука написана на ім'я спікера Верховної Ради і лежить у президента Володимира Зеленського. Поки уряд працює у штатному режимі.
За словами Гончарука, рішення про звільнення – політичне. Про це він сказав, виступаючи перед депутатами під час години запитань до уряду в п'ятницю, 17 січня.
"Я звернувся до президента, передав заяву про відставку. Вона оформлена відповідно до Конституції і написана на ім'я голови ВР. Президент може її внести у Раду", – сказав Гончарук.
"З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ми одна команда. Ми всі прийшли у парламент, у владу завдяки одній людині – Володимиру Олександровичу Зеленському. Ми всі його поважаємо і нам важливо мати довіру в команді на 100%. Останнім часом навколо команди відбувається багато атак і маніпуляцій. Їхня мета – посіяти розбрат серед команди, показати, що хтось не поважає президента. Це неправда. Ми одна команда, нею і хочемо залишатися. Тому уряд продовжує працювати у штатному режимі, поки президент не ухвалить рішення, хто на якій позиції в команді може працювати. Це політичне рішення, якого ми чекаємо від лідера нашої політсили", – сказав Гончарук.
При цьому спікер Ради Дмитро Разумков сказав, що на його ім'я заява ще не надходила. Він не дав депутатам розпитати прем'єра та закінчив годину запитань до уряду.
Заява Гончарука активно обговорювалася "слугами народу", які заявили, що "Зеленський помилує його".
Голови фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що для відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука недостатньо причин. "Як кажуть, коней на переправі не міняють", – зазначив він.
Зі свого боку деякі міністри рішуче підтримали прем'єра і високо оцінили його діяльність.
Гончарук виступив у Раді
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні і економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.
У розмові Гончарук нешанобливо відгукувався про президента, а також дав зрозуміти, що у влади немає бачення економічного курсу країни.
Пізніше в інтернеті опинилася і друга частина розмови. У ній нібито прем'єр каже, що уповільнення економічного зростання створює у президента відчуття неконтрольованості ситуації.
Згодом був оприлюднений третій запис із розмовою Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової та двох заступників глави Національного банку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба.
У бесіді обговорювали ревальвацію гривні до 20 грн/$ та економічну стратегію розвитку України, де пролунала пропозиція: "А давайте будемо щось робити!".
Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записана на зустрічі у форматі "на каву", що відбулася 16 грудня 2019 року.
У ЗМІ тим часом почали з'являтися дані нібито про те, що Гончарук скоро піде з посади. Зазначається, що прем'єр уже міг написати заяву про відставку, яку підпишуть "із хвилини на хвилину".
Однак незабаром з'явилося офіційне спростування Кабміну.
Сам Гончарук не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Натомість прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду.
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському із правом внести до парламенту. Згідно із законом, рішення про відставку Кабміну ухвалює виключно Верховна Рада.
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